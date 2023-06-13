Старый спорткар Mazda получил необычный тюнинг в стиле киберпанк (видео)

Mazda MX-5 получила множество внешних доработок, которые сделали спорткар непохожим на оригинальное авто. Блогер вдохновился культовыми фильмами об антиутопиях будущего при создании этого автомобиля.

Блогер Крис Уотсон из Новой Зеландии модернизировал свой спорткар Mazda MX-5 (Miata) в стиле видеоигры Cyberpunk 2077. Автомобиль выглядит так, будто бы попал в наше время из будущего. Видео опубликовали на YouTube-канале Tofu Auto Works.

Этот спорткар вдохновлен не только видеоигрой, но и культовыми фильмами об антиутопиях будущего. В них будущее обычно показывается грязным и мрачным.

Автомобиль получил расширители колесных арок и был перекрашен в серый цвет. Также на кузове появились иероглифы лаймового цвета.

На кузове можно найти иероглифы лаймового цвета Фото: Скриншот

Сзади можно найти "плавник" как у прототипов для гонок на выносливость. Спорткар оснастили жесткой крышей вместо съемного мягкого верха.

От задних фонарей избавились. Их заменили на световую балку, созданную из стальной скобы и поликарбоната.

Световая балка заменила задние фонари Фото: Скриншот

Скрытые передние фары дополнили светодиодными элементами. Также спереди можно найти декоративный радиатор, к которому присоединен кабель.

Сборка еще не завершена и еще требует множества доработок. Блогер планирует сделать спорткар еще более эффектным за счет установки дополнительных световых элементов по кузову.

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