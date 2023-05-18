Обилие карбона и свыше 600 сил: презентован самый экстравагантный Rolls-Royce (фото)

Тюнинг Rolls-Royce Phantom включает карбоновый обвес и эксклюзивную внутреннюю отделку. Двигатель V12 доработан и стал мощнее.

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Знаменитое ателье Mansory представило очередной безумный проект. На этот раз в Германии взялись за тюнинг Rolls-Royce Phantom. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице Mansory.

Сзади установлены два спойлера Фото: Mansory

Седан Rolls-Royce Phantom доработали в фирменном экстравагантном стиле Mansory. Он получил карбоновые обвес и капот, агрессивный передний бампер и подсветку решетки радиатора. Сзади появились сразу два спойлера – на крышке багажника и верхней кромке стекла. Кроме того, установлены огромные 24-дюймовые колеса с шинами размером 295/30 R24.

Салон отделан кожей, деревом и карбоном Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Phantom отделан ярко-голубой кожей, карбоном и лакированным деревом, а диодная подсветка потолка имитирует звездное небо. Сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией, массажем и подставками для отдыха ног.

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Тюнинг Rolls-Royce Phantom включает и доработку двигателя. Мощность 6,75-литрового турбированного V12 выросла до 610 л. с., а пиковый крутящий момент – до 960 Нм.

На втором ряду установили два отдельных кресла Фото: Mansory

Такой Rolls-Royce Phantom Mansory построен в единственном экземпляре, хотя под заказ могут создать еще более экстравагантное авто. Его стоимость не называется, но она наверняка превышает миллион долларов, то есть это самый дорогой седан Rolls-Royce.

Ранее Фокус сообщал, что Mansory представили самый дорогой в мире гольф-кар — он выполнен в схожей стилистике.

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