Море карбона и холодильник внутри: представлен самый роскошный гольф-кар в мире (фото)

Mansory обычно дорабатывают дорогие и быстрые автомобили, но в этот раз тюнеры сделали исключение. В итоге им удалось создать самый роскошный и дорогой гольф-кар в мире.

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Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило свой новый экстравагантный проект — гольф-кар с кузовом из углеродного волокна. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Обычно Mansory занимаются доработкой дорогих и роскошных автомобилей, таких как Ferrari F8 и Lamborghini Urus, но их новый проект сильно отличается от других. В этот раз тюнеры модернизировали гольф-кар Garia Supersport.

Кузов гольф-кара полностью изготовлен из карбона. Внешний вид дополняют новые 14-дюймовые колесные диски черного цвета и измененные фары.

Тюнеры сильно изменили внешность гольф-кара Фото: Mansory

Сзади появился диффузор, как у спортивных автомобилей. Также гольф-кар оснастили карбоновым спойлером.

Сзади появился карбоновый спойлер Фото: Mansory

Garia Supersport оснащен 10,7-сильным электромотором. Он питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 10,24 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода 80 км на одном заряде.

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В список оснащения гольф-кара входят информационно-развлекательная система с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем, холодильник, стеклоочиститель и омыватель лобового стекла. Также предусмотрены переключатели режимов езды.

Внутри есть холодильник и 10,1-дюймовый сенсорный дисплей Фото: Mansory

Начальная стоимость эксклюзивного гольф-кара составляет 80 тысяч долларов. Каждый выпущенный экземпляр собирается с учетом всех пожеланий клиента.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитое немецкое ателье Mansory представило очередной экстравагантный проект на базе Rolls-Royce Cullinan.