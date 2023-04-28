Море карбона и 880 сил: суперкар Ferrari F8 получил стильный тюнинг (фото)

Mansory F8XX Spider выполнен в единственном экземпляре и сильно отличается от стандартного авто. Тюнеры также сделали суперкар еще более быстрым.

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Тюнинг-ателье Mansory доработало родстер Ferrari F8 Spider. Суперкар получил множество доработок, в том числе прибавку к мощности. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Mansory F8XX Spider отличается необычным цветом кузова Tempesta Turchese. Это градиентный оттенок, вдохновленный морской волной.

Суперкар также получил новый кузовной обвес. Он включает новые аэродинамические элементы из карбона.

Сзади появился необычный спойлер из углеволокна. Он разделен на две части и обеспечивает больше прижимной силы.

Задний спойлер из углеволокна разделен на две части Фото: Mansory

На Mansory F8XX Spider установили новые 21-дюймовые колесные диски черного цвета. Они обуты в липкие шины для улучшения сцепления с дорогой.

Интерьер выполнен в бирюзовом цвете. Многие элементы салона изготовлены из кожи и углеродного волокна.

Интерьер суперкара выполнен в бирюзовом цвете Фото: Mansory

Mansory F8XX Spider оснащен 3,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 880 л.с. и 960 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,6 секунды, а максимальная скорость составляет 354 км/ч.

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Тюнинг-пакет изготовлен в единственном экземпляре. Цены на доработки обсуждаются с Mansory индивидуально.

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