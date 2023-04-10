Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Необычный гибридный спорткар BMW получил экстравагантный тюнинг (фото)

BMW, BMW i8, Liberty Walk, Тюнинг, Авто, Автомобили, Спорткар, Гибрид, Дизайн, Фото, Кузов, Цвет, Доработки
Фото: Liberty Walk | Liberty Walk сделали дизайн BMW i8 еще более вызывающим

Тюнеры покрасили кузов спорткара в розовый и доработали его кузов. Автомобиль стал заметно шире и ниже стандартной модели.

Related video

Гибридный спорткар BMW i8 получил стильный тюнинг от ателье Liberty Walk. Автомобиль окрасили в яркий розовый цвет. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

BMW i8 дебютировал в 2014 году и продержался на конвейере до 2020 года. Всего было выпущено чуть более 20 тысяч экземпляров этой модели.

Стандартный спорткар обладает футуристичным дизайном с изящным силуэтом и необычными дверьми, которые распахиваются вверх. Тем не менее тюнеры из Liberty Walk решили сделать внешность авто еще более вызывающей.

BMW i8 Liberty Walk Fullscreen
На BMW i8 установили большое антикрыло
Фото: Liberty Walk

На авто установили расширители колесных арок, а также множество других улучшений. Они включают большое заднее антикрыло и новый передний сплиттер.

Сзади можно найти и большой диффузор со стоп-сигналом посередине. Он вдохновлен автоспортом.

BMW i8 Liberty Walk Fullscreen
Liberty Walk оснастили BMW i8 новым диффузором
Фото: Liberty Walk

Новые колесные диски Forgiato обуты в шины Yokohama Advan. Они окрашены в черный цвет, который контрастирует с ярким кузовом.

Внешний вид завершает пневматическая подвеска, которая может регулировать высоту автомобиля. Благодаря этому спорткар может с легкостью проезжать небольшие препятствия на дороге.

Важно
Броский дизайн и свыше 600 сил: представлен самый быстрый и роскошный Range Rover (фото)
Броский дизайн и свыше 600 сил: представлен самый быстрый и роскошный Range Rover (фото)

BMW i8 оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 362 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 4,5 секунды.

Ранее Фокус рассказал, что немецкое тюнинг-ателье Mansory представило новый проект на базе заряженного лифтбека Audi RS7.