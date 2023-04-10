Необычный гибридный спорткар BMW получил экстравагантный тюнинг (фото)
Тюнеры покрасили кузов спорткара в розовый и доработали его кузов. Автомобиль стал заметно шире и ниже стандартной модели.
Гибридный спорткар BMW i8 получил стильный тюнинг от ателье Liberty Walk. Автомобиль окрасили в яркий розовый цвет. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
BMW i8 дебютировал в 2014 году и продержался на конвейере до 2020 года. Всего было выпущено чуть более 20 тысяч экземпляров этой модели.
Стандартный спорткар обладает футуристичным дизайном с изящным силуэтом и необычными дверьми, которые распахиваются вверх. Тем не менее тюнеры из Liberty Walk решили сделать внешность авто еще более вызывающей.
На авто установили расширители колесных арок, а также множество других улучшений. Они включают большое заднее антикрыло и новый передний сплиттер.
Сзади можно найти и большой диффузор со стоп-сигналом посередине. Он вдохновлен автоспортом.
Новые колесные диски Forgiato обуты в шины Yokohama Advan. Они окрашены в черный цвет, который контрастирует с ярким кузовом.
Внешний вид завершает пневматическая подвеска, которая может регулировать высоту автомобиля. Благодаря этому спорткар может с легкостью проезжать небольшие препятствия на дороге.Важно
BMW i8 оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 362 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 4,5 секунды.
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