Гроза суперкаров: заряженный седан Audi получил агрессивный тюнинг (фото)

Тюнеры превратили заряженный лифтбек Audi RS7 в "убийцу суперкаров". Автомобиль получил новый кузовной обвес и стал быстрее.

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Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило новый проект на базе заряженного лифтбека Audi RS7. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Тюнингованный Audi RS7 выставлен в бутике Mansory в Стамбуле, Турция. Лифтбек окрашен в черный цвет и лишился всех хромированных деталей.

Автомобиль получил новые кузовные элементы, включающие массивный сплиттер спереди и большой диффузор сзади. Также тюнингованный лифтбек можно узнать по расширенным колесным аркам.

Сзади установлен массивный диффузор Фото: instagram.com/mansory Для Audi RS7 изготовили новую решетку радиатора из карбона Фото: instagram.com/mansory

Тюнеры заменили и стандартную решетку радиатора Audi RS7. Она выполнена из углеродного волокна.

Подвеска лифтбека также была перенастроена. Ее жесткость повысили, а клиренс стал заметно ниже, чем у стандартного авто.

Под капотом расположен 4,0-литровый турбированный двигатель V8, который после доработок обладает мощностью 780 л.с. и крутящим моментом 1000 Нм. Модификации сократили время разгона от 0 до 100 км/ч с 3,6 до 3,0 секунды.

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Стоимость пакета доработок для Audi RS7 не разглашается. Возможно, тюнинг был изготовлен в единственном экземпляре по заказу клиента.

Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье Mansory выпустило уникальный пакет доработок для суперкара с открытым верхом Ferrari SF90 Spider.