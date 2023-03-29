Гроза суперкаров: заряженный седан Audi получил агрессивный тюнинг (фото)
Тюнеры превратили заряженный лифтбек Audi RS7 в "убийцу суперкаров". Автомобиль получил новый кузовной обвес и стал быстрее.
Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило новый проект на базе заряженного лифтбека Audi RS7. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Тюнингованный Audi RS7 выставлен в бутике Mansory в Стамбуле, Турция. Лифтбек окрашен в черный цвет и лишился всех хромированных деталей.
Автомобиль получил новые кузовные элементы, включающие массивный сплиттер спереди и большой диффузор сзади. Также тюнингованный лифтбек можно узнать по расширенным колесным аркам.
Тюнеры заменили и стандартную решетку радиатора Audi RS7. Она выполнена из углеродного волокна.
Подвеска лифтбека также была перенастроена. Ее жесткость повысили, а клиренс стал заметно ниже, чем у стандартного авто.
Под капотом расположен 4,0-литровый турбированный двигатель V8, который после доработок обладает мощностью 780 л.с. и крутящим моментом 1000 Нм. Модификации сократили время разгона от 0 до 100 км/ч с 3,6 до 3,0 секунды.Важно
Стоимость пакета доработок для Audi RS7 не разглашается. Возможно, тюнинг был изготовлен в единственном экземпляре по заказу клиента.
Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье Mansory выпустило уникальный пакет доработок для суперкара с открытым верхом Ferrari SF90 Spider.