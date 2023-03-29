Гроза суперкарів: заряджений седан Audi отримав агресивний тюнінг (фото)

Тюнери перетворили заряджений ліфтбек Audi RS7 на "вбивцю суперкарів". Автомобіль отримав новий кузовний обвіс і став швидшим.

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Німецьке тюнінг-ательє Mansory представило новий проєкт на базі зарядженого ліфтбека Audi RS7. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Тюнінгований Audi RS7 виставлений у бутіку Mansory в Стамбулі, Туреччина. Ліфтбек пофарбований у чорний колір і втратив всі хромовані деталі.

Автомобіль отримав нові кузовні елементи, які включають масивний спліттер спереду та великий дифузор ззаду. Також тюнінгований ліфтбек можна впізнати за розширеними колісними арками.

Ззаду встановлено великий дифузор Фото: instagram.com/mansory Для Audi RS7 виготовили нову решітку радіатора з карбону Фото: instagram.com/mansory

Тюнери замінили й стандартну решітку радіатора Audi RS7. Вона виконана з вуглецевого волокна.

Підвіска ліфтбека також була переналаштована. Її жорсткість підвищили, а кліренс став помітно нижчим, ніж у стандартного авто.

Під капотом розташований 4,0-літровий турбований двигун V8, який після доробок має потужність 780 к. с. і крутний момент 1000 Нм. Модифікації скоротили час розгону від 0 до 100 км/год із 3,6 до 3,0 секунд.

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Вартість пакета доробок для Audi RS7 не розголошується. Можливо, тюнінг був виготовлений в єдиному екземплярі на замовлення клієнта.

Раніше Фокус розповів, що тюнінг-ательє Mansory випустило унікальний пакет доробок для суперкара з відкритим верхом Ferrari SF90 Spider.