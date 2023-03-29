Гроза суперкарів: заряджений седан Audi отримав агресивний тюнінг (фото)
Тюнери перетворили заряджений ліфтбек Audi RS7 на "вбивцю суперкарів". Автомобіль отримав новий кузовний обвіс і став швидшим.
Німецьке тюнінг-ательє Mansory представило новий проєкт на базі зарядженого ліфтбека Audi RS7. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.
Тюнінгований Audi RS7 виставлений у бутіку Mansory в Стамбулі, Туреччина. Ліфтбек пофарбований у чорний колір і втратив всі хромовані деталі.
Автомобіль отримав нові кузовні елементи, які включають масивний спліттер спереду та великий дифузор ззаду. Також тюнінгований ліфтбек можна впізнати за розширеними колісними арками.
Тюнери замінили й стандартну решітку радіатора Audi RS7. Вона виконана з вуглецевого волокна.
Підвіска ліфтбека також була переналаштована. Її жорсткість підвищили, а кліренс став помітно нижчим, ніж у стандартного авто.
Під капотом розташований 4,0-літровий турбований двигун V8, який після доробок має потужність 780 к. с. і крутний момент 1000 Нм. Модифікації скоротили час розгону від 0 до 100 км/год із 3,6 до 3,0 секунд.Важливо
Вартість пакета доробок для Audi RS7 не розголошується. Можливо, тюнінг був виготовлений в єдиному екземплярі на замовлення клієнта.
Раніше Фокус розповів, що тюнінг-ательє Mansory випустило унікальний пакет доробок для суперкара з відкритим верхом Ferrari SF90 Spider.