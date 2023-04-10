Незвичайний гібридний спорткар BMW отримав екстравагантний тюнінг (фото)

Тюнери пофарбували кузов спорткара у рожевий та допрацювали його кузов. Автомобіль став помітно ширшим і нижчим за стандартну модель.

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Гібридний спорткар BMW i8 отримав стильний тюнінг від ательє Liberty Walk. Автомобіль пофарбували у яскравий рожевий колір. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

BMW i8 дебютував у 2014 році та протримався на конвеєрі до 2020 року. Усього було випущено трохи більше ніж 20 тисяч екземплярів цієї моделі.

Стандартний спорткар має футуристичний дизайн з витонченим силуетом і незвичайними дверима, які відчиняються вгору. Проте тюнери з Liberty Walk вирішили зробити зовнішність авто ще більш зухвалою.

На BMW i8 встановили велике антикрило Фото: Liberty Walk

На авто встановили розширювачі колісних арок, а також безліч інших покращень. Вони включають велике заднє антикрило та новий передній спліттер.

Ззаду можна знайти й великий дифузор зі стоп-сигналом посередині. Він натхненний автоспортом.

Liberty Walk оснастили BMW i8 новим дифузором Фото: Liberty Walk

Нові колісні диски Forgiato взуті у шини Yokohama Advan. Вони забарвлені у чорний колір, який контрастує з яскравим кузовом.

Зовнішній вигляд завершує пневматична підвіска, яка може регулювати висоту автомобіля. Завдяки цьому спорткар може легко проїжджати невеликі перешкоди на дорозі.

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BMW i8 оснащується 1,5-літровим трициліндровим двигуном та двома електромоторами сумарною потужністю 362 к.с. і 570 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 4,5 секунд.

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