Море карбону та 880 сил: суперкар Ferrari F8 отримав стильний тюнінг (фото)

Mansory F8XX Spider виконаний у єдиному екземплярі та сильно відрізняється від стандартного авто. Тюнери також зробили суперкар ще швидшим.

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Тюнінг-ательє Mansory доопрацювало родстер Ferrari F8 Spider. Суперкар отримав безліч доробок, у тому числі збільшення потужності. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Mansory F8XX Spider відрізняється незвичайним кольором кузова Tempesta Turchese. Це градієнтний відтінок, натхненний морською хвилею.

Суперкар також отримав новий кузовний обвіс. Він включає нові аеродинамічні елементи з карбону.

Ззаду з'явився незвичайний спойлер із вуглеволокна. Він розділений на дві частини та забезпечує більше притискної сили.

Задній спойлер із вуглеволокна розділений на дві частини Фото: Mansory

На Mansory F8XX Spider встановили нові 21-дюймові колісні диски чорного кольору. Вони взуті в липкі шини для покращення зчеплення з дорогою.

Інтер'єр виконаний у бірюзовому кольорі. Більшість елементів салону виготовлені зі шкіри та вуглецевого волокна.

Інтер'єр суперкара виконаний у бірюзовому кольорі Фото: Mansory

Mansory F8XX Spider оснащений 3,9-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 880 к.с. і 960 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,6 секунди, а максимальна швидкість становить 354 км/год.

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Тюнінг-пакет виготовлений у єдиному екземплярі. Ціни на доробки обговорюються з Mansory індивідуально.

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