Море карбону та холодильник усередині: представлений найрозкішніший гольф кар у світі (фото)

Mansory зазвичай допрацьовують дорогі та швидкі автомобілі, але цього разу тюнери зробили виняток. У результаті їм вдалося створити найрозкішніший і найдорожчий гольф кар у світі.

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Німецьке тюнінг-ательє Mansory представило свій новий екстравагантний проєкт — гольф кар з кузовом з вуглецевого волокна. Про це розповіли на сайті Motor1.

Зазвичай Mansory займаються доробкою дорогих і розкішних автомобілів, таких як Ferrari F8 і Lamborghini Urus, але їх новий проєкт дуже відрізняється від інших. На цей раз тюнери модернізували гольф кар Garia Supersport.

Кузов гольф кара повністю виготовлений з карбону. Зовнішній вигляд доповнюють нові 14-дюймові колісні диски чорного кольору та змінені фари.

Тюнери сильно змінили зовнішність гольф-кара Фото: Mansory

Позаду з'явився дифузор, як у спортивних автомобілів. Також гольф кар оснастили карбоновим спойлером.

Ззаду з'явився карбоновий спойлер Фото: Mansory

Garia Supersport оснащений 10,7-сильним електромотором. Він живиться від літій-іонного акумулятора місткістю 10,24 кВт·год, що забезпечує запас ходу 80 км на одному заряді.

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У список оснащення гольф кара входять інформаційно-розважальна система з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм, холодильник, склоочисник та омивач лобового скла. Також передбачено перемикачі режимів їзди.

Усередині є холодильник та 10,1-дюймовий сенсорний дисплей Фото: Mansory

Початкова вартість ексклюзивного гольф кара складає 80 тисяч доларів. Кожен випущений екземпляр збирається з урахуванням усіх побажань клієнта.

Раніше Фокус повідомляв, що знамените німецьке ательє Mansory представило черговий екстравагантний проєкт на базі Rolls-Royce Cullinan.