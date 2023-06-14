В Украине появился новейший электромобиль Renault Megane (фото)

Renault Megane пятого поколения доступен только в электрическом исполнении. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с и может проехать 470 км без подзарядки.

В Украину начали ввозить новые Renault Megane E-Tech. Первый такой электромобиль появился в Киеве. Об этом свидетельствует объявление на Auto.ria.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: auto.ria.com

Стоит отметить, что электромобиль Renault Megane пока поставляют в Украину неофициально. Цены варьируются от 39 тыс. долларов за слегка подержанные экземпляры до 52-54 тыс. долларов – за новые авто. Модель ощутимо подорожала и не является прямым преемником старого Megane – на смену ему вскоре выпустят кроссовер.

Запас хода электрокара достигает 470 км Фото: auto.ria.com

Новый Renault Megane пятого поколения кардинально изменился и стал электромобилем. Хэтчбек компактнее предшественника (4210 мм в длину) и построен на платформе CMF-EV, которую также использует Nissan Ariya.

Дизайн Renault Megane E-Tech также преобразился. У авто высокий капот, покатая крыша и спрятанные в стойках ручки задних дверей.

На передней панели установлены два больших дисплея

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой тачскрин портретного формата. Хотя новый Renault Megane и уменьшился в размерах, он стал просторнее и обладает большим 440-литровым багажником.

Базовая комплектация Renault Megane E-Tech довольно богатая – бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, подогрев сидений, камера заднего вида. Также предусмотрены системы автоматического торможения, контроля "слепых" зон и удержания в полосе.

Объем багажника составляет 440 л Фото: auto.ria.com

Электромобиль Renault Megane E-Tech представлен в Украине в топовой 218-сильной версии с батареей на 60 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с и развивает 160 км/ч, а его запас хода составляет 470 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault Group готовит преемника модели Arkana. Его выпустят под маркой Dacia.

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