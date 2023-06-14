Как избежать перегрева двигателя авто летом: эксперты озвучили необычный способ

При перегреве мотора необходимо максимально отвести тепло из двигателя. В этом поможет система отопления автомобиля.

Лето – опасная пора для автомобильных двигателей. В жару мотор может легко перегреться или даже "закипеть" в пробке. Впрочем, опасные последствия можно предотвратить весьма простым способом. Советы, как избежать перегрева мотора, опубликовало издание Mirror.

Эксперты-механики рекомендуют включить печку в салоне, как только температура двигателя начнет расти (это видно по индикатору на передней панели). В этом случае часть тепла от мотора будет отводиться на обогрев салона и его температура начнет снижаться.

Включенная печка отводит тепло от двигателя Фото: Mercedes-Benz

Конечно, включенное отопление в жару сделает поездку некомфортной, тем более, что кондиционер в этом случае стоит отключить, ведь он дает дополнительную нагрузку на двигатель.

Поэтому рекомендуется ехать в таком режиме недолго – до ближайшей стоянки. Припарковавшись, необходимо заглушить мотор и дать ему остыть.

Кроме того, механики дали еще несколько советов, как избежать перегрева двигателя:

необходимо парковать авто в тени и закрывать лобовое стекло от солнца;

нужно следить за датчиком температуры двигателя и уровнем охлаждающей жидкости;

желательно возить антифриз с собой, чтобы при потребности долить;

обслуживание и чистку системы охлаждения необходимо проводить раз на 60-65 тыс. км.

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