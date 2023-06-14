Назад в будущее: Mercedes-Benz возродит культовый концепт-кар из 70-х (видео)

Mercedes-Benz готовят преемника для концепт-кара C111, который был создан для тестирования передовых технологий и инженерных решений. Новая версия модели может получить электрическую силовую установку.

Mercedes-Benz опубликовали первый официальный тизер возрожденного спорткара C111. Авто выполнят в стилистике оригинального концепт-кара. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Mercedes-Benz C111 является целой серией экспериментальных автомобилей, которые были выпущены с 1969 по 1979 год. Всего существует четыре версии модели, которые были созданы для тестирования передовых технологий и инженерных решений.

Mercedes-Benz создали четыре версии C111 Фото: Wikipedia

В ролике показана задняя часть авто, где размещена необычная световая панель. Она состоит из цифровых огней круглой формы.

Также Mercedes-Benz показали некоторые другие элементы дизайна новинки. Спереди появится круглая светотехника в овальной решетке радиатора.

Как и оригинальный Mercedes-Benz C111, новый спорткар будет окрашен в оранжевый цвет. Вероятнее всего, он будет выпущен в единственном экземпляре.

По слухам, новый Mercedes-Benz C111 получит электрическую силовую установку. Напомним, что оригинальный концепт-кар оснащался различными бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе и роторным.

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