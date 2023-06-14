Конкурента Land Rover Defender от Xiaomi рассекретили до премьеры (видео)

Внедорожник станет гибридом, в котором ДВС будет подзаряжать электромоторы. По слухам, предельная цена модели составит около 69 900 долларов.

В Китае заметили стильный гибридный внедорожник от дочерней компании Xiaomi. Новинка будет конкурировать с Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Производством нового внедорожника займется бренд Rox Motor. Он является подразделением компании Roborock, которой владеет Xiaomi.

Внедорожник Rox был замечен полностью без камуфляжа. На видео можно разглядеть большую матовую решетку радиатора и T-образные фары.

Сзади будет расположено запасное колесо, как у Mercedes-Benz G-Class. Новинка получит брутальный дизайн с прямоугольными формами.

На задней двери разместят запасное колесо Фото: Weibo

Внедорожник будет предложен с 20-дюймовыми колесными дисками. Они будут обуты в шины размерностью 265/50.

Новинка является гибридом EREV. Автомобиль будет оснащен бензиновым двигателем, который будет подзаряжать электромоторы.

Ожидается, что внедорожник Rox сможет проехать на одном заряде в топовой версии около 1000 км. Также новинка получит поддержку быстрой зарядки.

Официально стоимость внедорожника еще не назвали. По слухам, предельная цена авто составит около 500 000 юаней (69 900 долларов).

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