В стиле 50-х: General Motors готовят необычный электровнедорожник по цене Duster (фото)

Электромобиль Baojun Yep получит оригинальную ретро-версию. В ее отделке станет больше хрома, а на крыше установят металлический багажник.

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Электрический внедорожник Baojun Yep получит оригинальную ретро-версию. Первые ее фото опубликовали в интернете, сообщает сайт CarNewsChina.

Baojun Yep доработали в стилистике 50-х годов. В отделке стало больше хрома, а колеса получили полированные диски. Кроме того, появились металлические подножки и багажник на крыше.

На крыше появился металлический багажник Фото: CarNewsChina

Напомним, что это не первый электромобиль General Motors в ретро-стиле. Ранее подобная версия появилась у Wuling HongGuang Mini EV.

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Также рассекречен салон Baojun Yep. Независимо от версии, на передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея. Топовая версия получила климат-контроль и электропривод сидений.

На передней панели установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

Напомним, что электрический внедорожник Baojun Yep разрабатывается совместно концернами General Motors и SAIC. Четырехместный автомобиль длиной 3,38 м станет "зеленой" альтернативой Suzuki Jimny. Его должны представить в конце мая.

В отделке стало больше хрома Фото: CarNewsChina

Поначалу представят 68-сильную заднеприводную версию с запасом хода 303 км и максимальной скоростью 100 км/ч. Позже появится более мощный вариант с полным приводом. Базовый электромобиль Baojun Yep будет стоить около 14 000 долларов.

Ранее стало известно, что в линейке Baojun Yep также будет миниатюрный пикап.

Также Фокус сообщал, что Baojun готовит электрический семейный минивэн.