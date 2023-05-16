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У стилі 50-х: General Motors готують незвичайний електропозашляховик за ціною Duster (фото)

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Фото: CarNewsChina | Новий Baojun Yep тюнінгували у ретростилі

Електромобіль Baojun Yep отримає оригінальну ретроверсію. У її оздобленні стане більше хрому, а на даху встановлять металевий багажник.

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Електричний позашляховик Baojun Yep отримає нестандартну ретроверсію. Перші її фото опублікували в інтернеті, повідомляє сайт CarNewsChina.

Baojun Yep доопрацювали у стилістиці 50-х років. В обробці побільшало хрому, а колеса отримали поліровані диски. Крім того, з'явилися металеві підніжки та багажник на даху.

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На даху з'явився металевий багажник
Фото: CarNewsChina

Нагадаємо, що це не перший електромобіль General Motors у ретростилі. Раніше подібна версія з'явилася у Wuling HongGuang Mini EV.

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Також розсекречено салон Baojun Yep. Незалежно від версії, на передній панелі встановлені два 10,25-дюймові дисплеї. Топова версія отримала клімат-контроль та електропривід сидінь.

Baojun Yep 2023, Baojun Yep, китайський електромобіль, новий Baojun Yep, електромобіль Baojun Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: CarNewsChina

Нагадаємо, що електричний позашляховик Baojun Yep розробляється спільно концернами General Motors та SAIC. Чотиримісний автомобіль довжиною 3,38 м стане "зеленою" альтернативою Suzuki Jimny. Його мають презентувати наприкінці травня.

Baojun Yep 2023, Baojun Yep, китайський електромобіль, новий Baojun Yep, електромобіль Baojun Fullscreen
В обробці побільшало хрому
Фото: CarNewsChina

Спочатку представлять 68-сильну задньопривідну версію із запасом ходу 303 км та максимальною швидкістю 100 км/год. Пізніше з'явиться потужніший варіант із повним приводом. Базовий електромобіль Baojun Yep коштуватиме приблизно 14 000 доларів.

Раніше стало відомо, що в лінійці Baojun Yep також буде мініатюрний пікап.

Також Фокус повідомляв, що Baojun готує електричний сімейний мінівен.