Британцы представили компактный двухместный электромобиль за $7500 (фото)

Ark Zero может проехать до 81 км на одном заряде и развивает скорость до 45 км/ч. Полная зарядка от 0 до 100% занимает от шести до восьми часов.

Британский стартап Ark представил компактный двухместный электромобиль Zero. Создатели называют его "самым функциональным автомобилем в мире". Об этом рассказали на сайте Autocar.

Ark Zero доступен для заказа на сайте производителя за 7500 долларов. Модель будет конкурировать с популярным доступным электромобилем Citroen Ami.

В Ark заявили, что Zero является "самым функциональным автомобилем в мире со времен Ford Model T". По их словам, люди покупают авто, которые им не нужны.

Кузов электромобиля изготовлен из алюминия, что позволило снизить вес авто до 489 кг. Также такой материал безопаснее обычного стального кузова в случае ДТП.

Ark Zero может проехать по самым узким улицам Фото: Ark

Габариты Ark Zero:

длина — 2500 мм;

ширина — 1202 мм;

высота — 1625 мм.

Кузов Ark Zero может быть окрашен в четыре цвета на выбор — красный, черный, белый и серый. Электрокар доступен только в одной комплектации.

В интерьере установлена цифровая приборная панель Фото: Ark

В список оснащения входят люк на крыше, камера заднего вида, светодиодные фонари, цифровая приборная панель с поддержкой Bluetooth. Поддерживается скорость зарядки до 7,4 кВт. Полная зарядка занимает от шести до восьми часов.

Ark Zero оснащен электромотором мощностью 3 л.с. Его питает литий-ионная аккумуляторная батарея, которая обеспечивает запас хода до 81 км на одном заряде. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.

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