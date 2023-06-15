В Китае показали дешевого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Haval Xianglong будет представлен до конца 2023 года и составит конкуренцию Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender. Внедорожник оснастят гибридными силовыми установками мощностью до 313 л.с.

В Китае рассекретили новый внедорожник Haval Xianglong. Новинка получила брутальный дизайн и будет оснащена гибридной силовой установкой. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Снимки и подробности о новом Haval Xianglong опубликовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Известно, что новинка поступит в продажу уже до конца 2023 года.

Спереди расположены круглые фары и массивная решетка радиатора. В дизайне внедорожника преобладают прямоугольные формы.

Сзади расположены двойные фонари в стиле Land Rover Defender. На задней двери установлено запасное колесо.

Сзади установлены двойные фонари Фото: CarNewsChina

На кузове есть несколько камер переднего и заднего вида. Также предусмотрены датчики для расширенных систем помощи водителю.

Габариты Haval Xianglong:

длина — 4800 мм;

ширина — 1916 мм;

высота — 1822 мм;

колесная база — 2738 мм.

Haval Xianglong можно будет оснастить опциональным буксировочным крюком. Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами черных колесных дисков.

На выбор будут доступны два варианта колесных дисков Фото: CarNewsChina

Внедорожник оснастят двумя гибридными силовыми установками Plug-in на выбор. Они включают 1,5-литровый бензиновый двигатель и один или два электромотора суммарной мощностью 300 или 313 л.с. На электротяге Haval Xianglong сможет проехать до 105 км.

Ранее Фокус рассказал, что в Китае показали новый семиместный внедорожник Haval P04.