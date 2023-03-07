Семь мест и брутальный дизайн: Haval готовит дешевый рамный внедорожник (фото)

Новый Haval P04 — большой рамный внедорожник длиной свыше 5 метров. Он станет преемником популярной модели Н5 и в базовой версии будет стоить менее 30 000 долларов.

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Опубликованы первые фото Haval P04. Рамный внедорожник должны презентовать через месяц на автосалоне в Шанхае, а его продажи стартуют в четвертом квартале нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новая модель станет преемником Haval H5, который выпускался в 2010-2018 годах и хорошо известен в Украине. Не исключено, что модель переименуют в Н5. Известно, что новинка будет дешевле внедорожника Haval H9, то есть ее стартовая цена составит менее 30 000 долларов.

[ + – ] В салоне предусмотрены виртуальная панель приборов и большой тачскрин Фото: CarNewsChina

Китайский внедорожник построят на платформе пикапа Great Wall King Kong. Он будет заметно крупнее предшественника – около 5,2 м в длину, 2 м в ширину и 1,8 м в высоту.

Новый Haval P04 2024 отличается брутальным двухобъемным дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. Огромная решетка радиатора сочетается с крупными фарами.

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Салон Haval P04 будет рассчитан на 7 человек. Автомобиль получит виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей, а его комплектация будет включать бесключевой доступ, климат-контроль и камеру заднего вида.

Внедорожник планируют оснащать 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 197 и 230 л. с. Он будет полноприводным и получит автоматическую КПП на 6 либо 8 ступеней.

Ранее Фокус сообщал, что Haval готовит сразу три новых кроссовера, причем два из них — гибриды.

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