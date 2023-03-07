Семь мест и брутальный дизайн: Haval готовит дешевый рамный внедорожник (фото)
Новый Haval P04 — большой рамный внедорожник длиной свыше 5 метров. Он станет преемником популярной модели Н5 и в базовой версии будет стоить менее 30 000 долларов.
Опубликованы первые фото Haval P04. Рамный внедорожник должны презентовать через месяц на автосалоне в Шанхае, а его продажи стартуют в четвертом квартале нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новая модель станет преемником Haval H5, который выпускался в 2010-2018 годах и хорошо известен в Украине. Не исключено, что модель переименуют в Н5. Известно, что новинка будет дешевле внедорожника Haval H9, то есть ее стартовая цена составит менее 30 000 долларов.
Китайский внедорожник построят на платформе пикапа Great Wall King Kong. Он будет заметно крупнее предшественника – около 5,2 м в длину, 2 м в ширину и 1,8 м в высоту.
Новый Haval P04 2024 отличается брутальным двухобъемным дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. Огромная решетка радиатора сочетается с крупными фарами.Важно
Салон Haval P04 будет рассчитан на 7 человек. Автомобиль получит виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей, а его комплектация будет включать бесключевой доступ, климат-контроль и камеру заднего вида.
Внедорожник планируют оснащать 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 197 и 230 л. с. Он будет полноприводным и получит автоматическую КПП на 6 либо 8 ступеней.
Ранее Фокус сообщал, что Haval готовит сразу три новых кроссовера, причем два из них — гибриды.
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