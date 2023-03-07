Сім місць та брутальний дизайн: Haval готує дешевий рамний позашляховик (фото)

Новий Haval P04 — великий позашляховик рамний довжиною понад 5 метрів. Він стане наступником популярної моделі Н5 і в базовій версії коштуватиме менше ніж 30 000 доларів.

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Опубліковано перші фото Haval P04. Рамний позашляховик мають презентувати за місяць на автосалоні в Шанхаї, а його продажі стартують у четвертому кварталі цього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Нова модель стане наступником Haval H5, який випускався у 2010-2018 роках та добре відомий в Україні. Ймовірно, що модель перейменують на Н5. Відомо, що новинка буде дешевшою за позашляховик Haval H9, тобто її стартова ціна складе менше 30 000 доларів.

[ + – ] В салоні передбачені віртуальна панель приладів та великий тачскрин. Фото: CarNewsChina

Китайський позашляховик збудують на платформі пікапа Great Wall King Kong. Він буде помітно більший за попередника — близько 5,2 м завдовжки, 2 м завширшки і 1,8 м заввишки.

Новий Haval P04 2024 відрізняється брутальним двооб'ємним дизайном з високим капотом та розширеними крилами. Величезна решітка радіатора поєднується з великими фарами.

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Салон Haval P04 буде розрахований на 7 людей. Автомобіль отримає віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей, а його комплектація включатиме безключовий доступ, клімат-контроль та камеру заднього виду.

Позашляховик планують оснащувати 2,0-літровими бензиновими турбодвигунами потужністю 197 та 230 к. с. Він буде повнопривідним і отримає автоматичну КПП на 6 або 8 ступенів.

Раніше Фокус повідомляв, що Haval готує відразу три нові кросовери, причому два з них — гібриди.

Також ми писали, що Great Wall готує дешеву альтернативу Гелендвагену.