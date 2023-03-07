Сім місць та брутальний дизайн: Haval готує дешевий рамний позашляховик (фото)
Новий Haval P04 — великий позашляховик рамний довжиною понад 5 метрів. Він стане наступником популярної моделі Н5 і в базовій версії коштуватиме менше ніж 30 000 доларів.
Опубліковано перші фото Haval P04. Рамний позашляховик мають презентувати за місяць на автосалоні в Шанхаї, а його продажі стартують у четвертому кварталі цього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Нова модель стане наступником Haval H5, який випускався у 2010-2018 роках та добре відомий в Україні. Ймовірно, що модель перейменують на Н5. Відомо, що новинка буде дешевшою за позашляховик Haval H9, тобто її стартова ціна складе менше 30 000 доларів.
Китайський позашляховик збудують на платформі пікапа Great Wall King Kong. Він буде помітно більший за попередника — близько 5,2 м завдовжки, 2 м завширшки і 1,8 м заввишки.
Новий Haval P04 2024 відрізняється брутальним двооб'ємним дизайном з високим капотом та розширеними крилами. Величезна решітка радіатора поєднується з великими фарами.Важливо
Салон Haval P04 буде розрахований на 7 людей. Автомобіль отримає віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей, а його комплектація включатиме безключовий доступ, клімат-контроль та камеру заднього виду.
Позашляховик планують оснащувати 2,0-літровими бензиновими турбодвигунами потужністю 197 та 230 к. с. Він буде повнопривідним і отримає автоматичну КПП на 6 або 8 ступенів.
Раніше Фокус повідомляв, що Haval готує відразу три нові кросовери, причому два з них — гібриди.
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