Найбільший китайський пікап виявився клоном популярної американської моделі

Great Wall King Kong Cannon дуже схожий на Ford F-150. Пікап запропонували у двох варіантах за довжиною.

Подано перші офіційні фото Great Wall King Kong Cannon. Найбільший китайський пікап презентують наступного тижня на автосалоні в Гуанчжоу, а в продаж він надійде з грудня. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] Great Wall King Kong Cannon запропонований у двох варіантах за довжиною Фото: autohome.com.cn

Новий Great Wall King Kong Cannon – повнорозмірний пікап. Його передня частина з величезними ґратами радіатора, великими фарами і великою кількістю хрому виконана в дусі американського Ford F-150 – наймасовішого та найпопулярнішого пікапа у світі.

[ + – ] Автомобіль комплектують 2,0-літровим турбодизелем Фото: autohome.com.cn

Пікап Great Wall запропонують лише в чотиридверному виконанні та у двох варіантах за довжиною:

Стандартний – довжина 5365 мм, колісна база 3140 мм, довжина вантажної платформи – 1550 мм

Подовжений – довжина 5635 мм, колісна база 3410 мм, довжина вантажної платформи – 1820 мм.

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В обробці салону використано шкіру та дерево. Комплектація Great Wall King Kong Cannon включає віртуальну панель приладів, систему доступу без ключа, двозонний клімат-контроль та камеру заднього виду.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: autohome.com.cn

Автомобіль оснастили 2,0-літровим турбодизелем потужністю 166 к. с. і з крутним моментом 360 Н∙м. На вибір запропонують 6-ступеневу механічну та 8-ступеневу автоматичну КПП, а привід може бути заднім або повним.

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