Самый большой китайский пикап оказался клоном популярной американской модели
Great Wall King Kong Cannon очень напоминает Ford F-150. Пикап предложили в двух вариантах по длине.
Представлены первые официальные фото Great Wall King Kong Cannon. Самый большой китайский пикап презентуют на следующей неделе на автосалоне в Гуанчжоу, а в продажу он поступит с декабря. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Great Wall King Kong Cannon – полноразмерный рамный пикап. Его передняя часть с огромной решеткой радиатора, крупными фарами и обилием хрома выполнена в духе американского Ford F-150 – самого массового и популярного пикапа в мире.
Пикап Great Wall предложат только в четырехдверном исполнении и в двух вариантах по длине:
- Стандартный – длина 5365 мм, колесная база 3140 мм, длина грузовой платформы – 1550 мм
- Удлиненный – длина 5635 мм, колесная база 3410 мм, длина грузовой платформы – 1820 мм
В отделке салона использованы кожа и дерево. Комплектация Great Wall King Kong Cannon включает виртуальную панель приборов, систему доступа без ключа, двухзонный климат-контроль и камеру заднего вида.
Автомобиль оснастили 2,0-литровым турбодизелем мощностью 166 л. с. и с крутящим моментом в 360 Н∙м. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую и 8-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть задним или полным.
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