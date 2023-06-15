Honda анонсировала самую быструю и самую дорогую модель в своей истории (фото)

Флагманская HondaJet 2600 рассчитана на 9-10 пассажиров и способна развить 833 км/ч. Бизнес-джет способен преодолеть свыше 4800 км без посадки.

Появилась официальная информация про HondaJet 2600. Новая топовая версия бизнес-джета пройдет сертификацию и выйдет на рынок в 2028 году. Об этом сообщается на сайте Honda.

Бизнес-джет удлиннили и он сможет перевозить 9-10 пассажиров Фото: Honda

Новая HondaJet 2600 – удлиненная и более дорогая модификация самолета. В его салоне теперь поместятся 9-10 пассажиров. Покупатели смогут выбирать конфигурацию интерьера и внутреннюю отделку, заказать кресла либо диваны. Модель предложат в трех вариантах комплектации Dual Club, Executive и Divan.

Конфигурацию салона можно выбирать Фото: Honda

HondaJet 2600 получил два двигателя Williams International FJ44-4C с увеличенной до 1631 кгс тягой. Крейсерская скорость увеличилась до 833 км/ч, то есть это будет самый быстрый самолет Honda.

Кроме того, потолок HondaJet 2600 увеличен до 14 300 м. Новые двигатели сделали самолет на 40% экономичнее среднеразмерных бизнес-джетов. Дальность полета увеличится до 4860 км, что позволит без посадки пролететь от Атлантического до Тихоокеанского побережья США.

HondaJet 2600 развивает 833 км/ч Фото: Honda

В добавок, HondaJet 2600 получит современную авионику и улучшенный автопилот с функциями управления тягой двигателей и автоматической экстренной посадки.

Ранее Фокус рассказывал, что Honda показала новый дешевый кроссовер за $14 500.

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