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Авто

В Италии разрабатывают первый в мире реактивный суперкар (фото)

Camal Stile Test/1, Camal Stile, реактивное авто, реактивный автомобиль
Фото: carscoops.com | Camal Stile Test/1 — обтекаемый одноместный суперкар

Суперкар Camal Stile Test/1 оснащен турбореактивным двигателем на 5000 л. с. В теории он способен развить скорость свыше 450 км/ч.

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Молодая итальянская компания Camal Stile презентовала проект своего первого суперкара Test/1. Автомобиль оснастили реактивным двигателем. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Camal Stile Test/1, Camal Stile, реактивное авто, реактивный автомобиль Fullscreen
У авто очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления
Фото: carscoops.com

Camal Stile может стать первым в мире реактивным суперкаром. Автомобиль получил турбореактивный двигатель мощностью 5000 л. с. В теории он способен развить скорость свыше 450 км/ч. Как правило, такими моторами оснащают только специальные автомобили, созданные, чтобы побить рекорды скорости.

Camal Stile Test/1, Camal Stile, реактивное авто, реактивный автомобиль Fullscreen
Мощность двигателя составляет 5000 л. с.
Фото: carscoops.com

Camal Stile Test/1 – обтекаемый одноместный болид, напоминающий спортпрототипы из гонки "24 часа Ле-Мана". В то же время во внешнем виде присутствуют черты реактивного концепт-кара Fiat Turbina 1954 года.

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У суперкара стремительный клиновидный силуэт с заостренным "носом" и приподнятой задней частью. Test/1 получил киль и большое антикрыло, а задние колеса прикрыты специальными накладками. Коэффициент лобового сопротивления у авто очень низкий – 0,20.

Camal Stile Test/1, Camal Stile, реактивное авто, реактивный автомобиль Fullscreen
Руль авто напоминает штурвал самолета
Фото: carscoops.com

Салон прикрыт стеклянным колпаком, как в истребителе. Итальянский суперкар является одноместным. Он получил руль-штурвал и цифровую панель приборов.

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