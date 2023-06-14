В Италии разрабатывают первый в мире реактивный суперкар (фото)

Суперкар Camal Stile Test/1 оснащен турбореактивным двигателем на 5000 л. с. В теории он способен развить скорость свыше 450 км/ч.

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Молодая итальянская компания Camal Stile презентовала проект своего первого суперкара Test/1. Автомобиль оснастили реактивным двигателем. Об этом сообщает сайт Carscoops.

У авто очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления Фото: carscoops.com

Camal Stile может стать первым в мире реактивным суперкаром. Автомобиль получил турбореактивный двигатель мощностью 5000 л. с. В теории он способен развить скорость свыше 450 км/ч. Как правило, такими моторами оснащают только специальные автомобили, созданные, чтобы побить рекорды скорости.

Мощность двигателя составляет 5000 л. с. Фото: carscoops.com

Camal Stile Test/1 – обтекаемый одноместный болид, напоминающий спортпрототипы из гонки "24 часа Ле-Мана". В то же время во внешнем виде присутствуют черты реактивного концепт-кара Fiat Turbina 1954 года.

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У суперкара стремительный клиновидный силуэт с заостренным "носом" и приподнятой задней частью. Test/1 получил киль и большое антикрыло, а задние колеса прикрыты специальными накладками. Коэффициент лобового сопротивления у авто очень низкий – 0,20.

Руль авто напоминает штурвал самолета Фото: carscoops.com

Салон прикрыт стеклянным колпаком, как в истребителе. Итальянский суперкар является одноместным. Он получил руль-штурвал и цифровую панель приборов.

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