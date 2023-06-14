В Італії розробляють перший у світі реактивний суперкар (фото)

Суперкар Camal Stile Test/1 оснащений турбореактивним двигуном на 5000 к. с. Теоретично він здатний розвинути швидкість понад 450 км/год.

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Молода італійська компанія Camal Stile презентувала проект свого першого суперкара Test/1. Автомобіль обладнали реактивним двигуном. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У авто дуже низький коефіцієнт аеродинамічного опору Фото: carscoops.com

Camal Stile може стати першим у світі реактивним суперкаром. Автомобіль отримав турбореактивний двигун потужністю 5000 к. с. Теоретично він здатний розвинути швидкість понад 450 км/год. Як правило, такими двигунами оснащують тільки спеціальні автомобілі, створені, щоб побити рекорди швидкості.

Потужність двигуна складає 5000 к. с. Фото: carscoops.com

Camal Stile Test/1 – обтічний одномісний болід що нагадує спортпрототипи з гонки "24 години Ле-Мана". У той же час у зовнішньому вигляді є риси реактивного концепт-кара Fiat Turbina 1954 року.

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У суперкара стрімкий клиноподібний силует із загостреним "носом" і піднятою задньою частиною. Test/1 отримав кіль та велике антикрило, а задні колеса прикриті спеціальними накладками. Коефіцієнт лобового опору у автомобіля дуже низький — 0,20.

Кермо авто нагадує штурвал літака Фото: carscoops.com

Салон прикритий скляним ковпаком, як у винищувачі. Італійський суперкар є одномісним. Він отримав кермо-штурвал та цифрову панель приладів.

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