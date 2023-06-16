Рассекречен новый недорогой кроссовер Chevrolet с интересным дизайном (фото)

Кроссовер Chevrolet Equinox вернулся к граненому дизайну и стал выразительнее на вид. Бензиновая модель будет выпускаться параллельно с электрическим Equinox.

В интернет попали фото Chevrolet Equinox четвертого поколения. Компактный кроссовер четвертого поколения дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Chevrolet Equinox рассекретили в Китае, ведь в этой стране кроссовер выпускают (также его сборка налажена в Канаде и Мексике).

Кроссовер дебютирует с 1,5-литровым 170-сильным турбомотором Фото: carscoops.com

Ранее был представлен электромобиль Chevrolet Equinox EV, однако его выделили в отдельную модель. Однако в General Motors решили оставить бензиновый кроссовер в производстве параллельно с электрическим.

Новый Chevrolet Equinox стал солиднее на вид, а на смену плавным линиям в дизайн вернулись грани. У него высокий капот и выраженные колесные арки, а у стоек крыши уменьшен угол наклона. Фирменная разделенная решетка радиатора стала крупнее и сочетается с "двухэтажными" фарами. По габаритам авто сопоставимо с предшественником.

Размеры Chevrolet Equinox 2024:

длина – 4653 мм;

ширина – 1902 мм;

высота – 1710 мм;

колесная база – 2730 мм.

Кроссовер Chevrolet Equinox дебютирует со знакомым 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 170 л. с. Максимальная скорость составляет 190 км/ч. Позже линейку двигателей могут расширить.

Ранее Фокус сообщал, что на рынок вышел новый Chevrolet Aveo 2023.

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