Рассекречен новый недорогой кроссовер Chevrolet с интересным дизайном (фото)
Кроссовер Chevrolet Equinox вернулся к граненому дизайну и стал выразительнее на вид. Бензиновая модель будет выпускаться параллельно с электрическим Equinox.
В интернет попали фото Chevrolet Equinox четвертого поколения. Компактный кроссовер четвертого поколения дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Chevrolet Equinox рассекретили в Китае, ведь в этой стране кроссовер выпускают (также его сборка налажена в Канаде и Мексике).
Ранее был представлен электромобиль Chevrolet Equinox EV, однако его выделили в отдельную модель. Однако в General Motors решили оставить бензиновый кроссовер в производстве параллельно с электрическим.
Новый Chevrolet Equinox стал солиднее на вид, а на смену плавным линиям в дизайн вернулись грани. У него высокий капот и выраженные колесные арки, а у стоек крыши уменьшен угол наклона. Фирменная разделенная решетка радиатора стала крупнее и сочетается с "двухэтажными" фарами. По габаритам авто сопоставимо с предшественником.
Размеры Chevrolet Equinox 2024:
- длина – 4653 мм;
- ширина – 1902 мм;
- высота – 1710 мм;
- колесная база – 2730 мм.
Кроссовер Chevrolet Equinox дебютирует со знакомым 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 170 л. с. Максимальная скорость составляет 190 км/ч. Позже линейку двигателей могут расширить.
Ранее Фокус сообщал, что на рынок вышел новый Chevrolet Aveo 2023.
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