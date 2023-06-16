Представлен футуристичный электрический седан с запасом хода более 800 км (видео)

Седан Aera войдет в премиальный сегмент электромобилей и предложит впечатляющие характеристики. Электромобиль сможет разгоняться до сотни примерно за 3 секунды.

Итало-американский бренд Aehra представил инновационный электрический седан с футуристичным дизайном. Электромобиль получил богатое оснащение и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В мае состоялась презентация электрокроссовера Aehra, а теперь бренд порадовал публику новой моделью. Новинка построена на базе кроссовера, но получила другой кузов.

Спереди расположены узкие фары и большие воздухозаборники в бампере. Седан отличается обтекаемым дизайном и необычными дверьми.

Сзади установлены узкие светодиодные фонари и массивный диффузор. На крышке багажника разместился фиксированный спойлер.

Сзади расположены узкие светодиодные фонари Фото: Aehra

Пока обе модели представлены в виде концепт-каров, но в Aehra заявили, что серийные версии будут мало чем отличаться от них. Они сохранят свой уникальный дизайн и передовые технологии.

Седан Aehra получил обтекаемый силуэт Фото: Aehra

Седан Aehra оснастят несколькими электромоторами суммарной мощностью 800 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3 секунд.

Автомобиль оснастят аккумуляторной батареей емкостью 120 кВт⋅час. Это обеспечит запас хода более 800 км на одном заряде.

Также седан получит футуристичный интерьер с огромными дисплеями внутри. Рулевое колесо получит скошенную прямоугольную форму.

Обе модели получат футуристичный интерьер Фото: Aehra

Первые поставки кроссовера и седана Aehra клиентам начнутся к 2026 году. Модели будут продавать в Северной Америке, Европе, Китае и странах Персидского залива.

Ранее Фокус писал, что Toyota готовит новую спортивную модель на электротяге с необычной конструкцией.