Эксперты назвали электромобили с самой быстрой скоростью зарядки (фото)

Некоторым электромобилям достаточно всего 20 минут, чтобы пополнить запас аккумуляторной батареи на более чем 300 км пробега. Эти модели поддерживают новейшие стандарты быстрой зарядки.

Эксперты протестировали скорость зарядки популярных электромобилей в реальных условиях. Они дважды заряжали их батареи по 10 минут, чтобы определить фаворитов. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Бренд Tesla, несмотря на рекордные продажи по всему миру, не стал фаворитом в этом испытании. Другой американский производитель электромобилей смог уверенно обойти конкурентов.

Lucid Air Grand Touring за 20 минут может пополнить запас аккумуляторной батареи на 335 км пробега. Всего за 10 минут запас хода увеличивается на 200 км.

Lucid Air Grand Touring пополнил запас батареи на 335 км пробега всего за 20 минут Фото: Lucid Motors

Второе место занял электромобиль Tesla Model S Plaid. По подсчетам экспертов, 20 минут зарядки восстановят запас хода на 311 км.

На третьем месте расположилась Kia EV6 LR RWD. Модель пополнила запас аккумуляторной батареи на 307 км пробега за 20 минут.

Электромобили с самой быстрой скоростью зарядки:

Lucid Air Grand Touring — 335 км (за 20 минут). Tesla Model S Plaid — 311 км. Kia EV6 LR RWD — 307 км. Tesla Model 3 LR AWD — 272 км. Tesla Model Y LR AWD — 259 км. Porsche Taycan GTS — 246 км. BMW iX xDrive50 — 219 км. Polestar 2 LR SM — 212 км. Volkswagen ID.4 Pro — 208 км. BMW i4 eDrive40 — 201 км. Rivian R1T — 200 км. Ford Mustang Mach-E — 177 км. Ford F-150 Lightning — 175 км.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит инновационные электромобили с запасом хода до 1500 км.