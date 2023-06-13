Британцы показали недорогой электрический спорткар с молниеносно быстрой зарядкой (фото)

Nyobolt EV по дизайну напоминает Lotus Elise первого поколения, но является электромобилем. Его запас хода составляет 250 км, а зарядить батарею можно всего за 6 минут.

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В Великобритании презентовали концептуальный электромобиль Nyobolt EV. Компактный спорткар планируют запустить в производство с 2024 года. Об этом сообщает сайт Autocar.

Nyobolt EV – современная версия знаменитого Lotus Elise 1996 года. Его даже проектировал дизайнер Джулиан Томсон, отвечавший за разработку оригинального Elise. С ним сотрудничал известный британский стилист Аян Каллум, известный по Jaguar XK8 и Aston Martin DB9.

Электромобиль выполнен в стиле Lotus Elise Фото: Autocar

Электромобиль Nyobolt EV очень похож на знаменитого предка. У него такой же силуэт с короткими свесами кузова, большими круглыми фарами и крупными воздухозаборниками в боковинах. Сзади установлены четыре круглых фонаря и заостренный спойлер.

Впрочем, не обошлось и без современных черт. У Nyobolt EV светодиодная оптика и большие 19-дюймовые колеса, а зеркала заднего вида заменены камерами.

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Британский электромобиль станет демонстратором для новой технологии компании Nyobolt – батареи со сверхбыстрой зарядкой. Пополнить ее заряд можно всего за 6 минут и она выдерживает 2000 циклов зарядки/разрядки.

Фото: Autocar

Аккумуляторная батарея относительно небольшая – емкостью 35 кВт∙ч. Это позволит удешевить электромобиль Nyobolt EV, а поскольку он компактный и легкий, то его запас хода составляет 250 км.

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