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В Украине увеличились продажи мотоциклов с пробегом: самые популярные модели (фото)
Среди производителей мотоциклов в Украине лидирует японская Honda. Также среди украинцев пользуются спросом модели от Yamaha, Suzuki, Kawasaki и Geon.
Украинцы стали чаще покупать подержанные мотоциклы. Наибольшим спросом в нашей стране пользуются японские бренды. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.
В летний сезон продажи мотоциклов сильно увеличиваются. Этот вид транспорта доступнее автомобилей и позволяет быстро добраться в нужное место.
Среди производителей в Украине лидирует японская Honda. С начала 2023 года украинцы купили 1697 таких мотоциклов.
Также спросом пользуются мотоциклы Yamaha. За пять месяцев было куплено 1317 таких байков.
ТОП-15 самых популярных мотоциклов в Украине в 2023 году:
- Honda CB — 349 единиц.
- Lifan LF — 302 единицы.
- Honda CBR — 226 единиц.
- Loncin LX — 187 единиц.
- Suzuki GSX — 181 единица.
- JAWA 350 — 168 единиц.
- Yamaha FZ — 167 единиц.
- Yamaha Drag Star — 167 единиц.
- Musstang MT — 154 единицы.
- Honda CBF — 139 единиц.
- BMW R-Series — 128 единиц.
- Yamaha MT — 122 единицы.
- Yamaha YZF — 118 единиц.
- Bajaj Boxer — 114 единиц.
- Shineray XY250 — 112 единиц.
Ранее Фокус рассказал, какими были первые мотоциклы на территории Украины.