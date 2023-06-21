Капсула времени: обнаружен 26-летний Toyota Land Cruiser в состоянии нового авто (фото)
Этот Toyota Land Cruiser 80 обладает превосходным состоянием и не нуждается в ремонте. Сейчас максимальная ставка за внедорожник составляет $110 000.
На аукцион Bring a Trailer выставили Toyota Land Cruiser 80 1997 года с небольшим пробегом. Внедорожник обладает отличным состоянием. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.
Этот Toyota Land Cruiser 80 окрашен в белый цвет и получил золотые логотипы. В остальном внедорожник остался полностью в нетронутом виде.
Передний и задние бамперы окрашены в серый цвет. На авто установили 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Пробег авто составляет в 7500 км. Он сохранил многие оригинальные детали и не нуждается в ремонте.
Toyota Land Cruiser 80 оснащен 4,5-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 212 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Он работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и дополнен системой полного привода.
Интерьер выполнен из светлой кожи и дерева. Автомобиль имеет три ряда сидений на семь посадочных мест.
Сейчас максимальная ставка за внедорожник составляет $110 000. Торги за лот заканчиваются через четыре дня.
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