Какие кроссоверы с пробегом можно купить в Украине до $9000 (фото)

В Украине можно найти множество отличных кроссоверов с пробегом до 9000 долларов. Эти модели отлично подходят для семьи и могут использоваться на бездорожье.

Эксперты назвали 15 кроссоверов с пробегом, которые можно купить в Украине. Эти модели предлагают высокий уровень практичности и достойный комфорт. Об этом сообщили на сайте AUTO.RIA.

Украинцы часто отдают предпочтение кроссоверам за их преимущества перед другими типами авто. Эти автомобили отлично подходят для семьи и могут использоваться на бездорожье.

В рейтинг вошли только те кроссоверы, которые легко можно найти на вторичном рынке в Украине. Также включены только модели в ценовом диапазоне от 7000 до 9000 долларов.

Hyundai Tucson предлагает богатое оснащение и неплохие характеристики за бюджетный ценник Фото: Hyundai

ТОП-15 кроссоверов с пробегом до $9000:

Hyundai Tucson Nissan Qashqai Mitsubishi Outlander Mazda CX-7 Suzuki Grand Vitara Subaru Forester Chevrolet Captiva Kia Sportage Kia Sorento Volkswagen Touareg Nissan X-Trail Hyundai Santa Fe BMW X5 SsangYong Rexton Mercedes-Benz M-Class

Эксперты рекомендуют проверять каждый автомобиль перед покупкой. Для этого следует провести диагностику на СТО.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные новые дизельные автомобили в Украине.