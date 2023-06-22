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Какие кроссоверы с пробегом можно купить в Украине до $9000 (фото)

Фото: Nissan | Nissan Qashqai пользуется большим спросом на вторичном рынке

В Украине можно найти множество отличных кроссоверов с пробегом до 9000 долларов. Эти модели отлично подходят для семьи и могут использоваться на бездорожье.

Эксперты назвали 15 кроссоверов с пробегом, которые можно купить в Украине. Эти модели предлагают высокий уровень практичности и достойный комфорт. Об этом сообщили на сайте AUTO.RIA.

Украинцы часто отдают предпочтение кроссоверам за их преимущества перед другими типами авто. Эти автомобили отлично подходят для семьи и могут использоваться на бездорожье.

В рейтинг вошли только те кроссоверы, которые легко можно найти на вторичном рынке в Украине. Также включены только модели в ценовом диапазоне от 7000 до 9000 долларов.

Hyundai Tucson предлагает богатое оснащение и неплохие характеристики за бюджетный ценник
Фото: Hyundai

ТОП-15 кроссоверов с пробегом до $9000:

  1. Hyundai Tucson
  2. Nissan Qashqai
  3. Mitsubishi Outlander
  4. Mazda CX-7
  5. Suzuki Grand Vitara
  6. Subaru Forester
  7. Chevrolet Captiva
  8. Kia Sportage
  9. Kia Sorento
  10. Volkswagen Touareg
  11. Nissan X-Trail
  12. Hyundai Santa Fe
  13. BMW X5
  14. SsangYong Rexton
  15. Mercedes-Benz M-Class

Эксперты рекомендуют проверять каждый автомобиль перед покупкой. Для этого следует провести диагностику на СТО.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные новые дизельные автомобили в Украине.