Что нужно делать водителям в случае взрыва на ЗАЭС: пошаговая инструкция
Эксперты выделяют восемь главных правил, которые помогут водителям обезопасить себя в автомобиле. Украинцам нужно соблюдать осторожность и не поддаваться панике.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МО Кирилл Буданов заявили о том, что россияне могут совершить теракт на Запорожской АЭС. Фокус расскажет, что нужно делать водителями в случае взрыва на ЗАЭС и как обезопасить себя в автомобиле.
К счастью, ученые изучили последствия ядерной катастрофы и разработали план действий на случай подобных терактов. Следует придерживаться установленных правил, чтобы защитить себя.
Что нужно делать водителям в случае взрыва на ЗАЭС:
- Держитесь подальше от зоны поражения.
- Закройте все окна и двери в автомобиле.
- По возможности, прикройте уши наушниками.
- Включите радио и придерживайтесь инструкций от официальных источников.
- Эвакуируйтесь только по безопасным маршрутам.
- Если вы не можете эвакуироваться, оставайтесь в автомобиле.
- Дышите через полотенце, носовой платок или любой другой материал, который может хоть немного фильтровать воздух.
- Постарайтесь установить связь с экстренными службами и сообщите им свое местоположение.
Лучшим решением в случае взрыва на ЗАЭС будет поиск безопасного укрытия, так как автомобиль не является полностью герметичным. Главное — соблюдать осторожность и не поддаваться панике.
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