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Авто Ситуация на Запорожской АЭС

Что нужно делать водителям в случае взрыва на ЗАЭС: пошаговая инструкция

Авто, Автомобили, Водитель, ЗАЭС, Запорожская АЭС, Украина, Ядерная опасность, Теракт, Фото, Советы
Фото: pixabay.com | Для водителей предусмотрен отдельный алгоритм действий в случае ядерного теракта

Эксперты выделяют восемь главных правил, которые помогут водителям обезопасить себя в автомобиле. Украинцам нужно соблюдать осторожность и не поддаваться панике.

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МО Кирилл Буданов заявили о том, что россияне могут совершить теракт на Запорожской АЭС. Фокус расскажет, что нужно делать водителями в случае взрыва на ЗАЭС и как обезопасить себя в автомобиле.

К счастью, ученые изучили последствия ядерной катастрофы и разработали план действий на случай подобных терактов. Следует придерживаться установленных правил, чтобы защитить себя.

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Владимир Зеленский заявил, что россияне могут совершить теракт на ЗАЭС
Фото: delo.ua

Что нужно делать водителям в случае взрыва на ЗАЭС:

  1. Держитесь подальше от зоны поражения.
  2. Закройте все окна и двери в автомобиле.
  3. По возможности, прикройте уши наушниками.
  4. Включите радио и придерживайтесь инструкций от официальных источников.
  5. Эвакуируйтесь только по безопасным маршрутам.
  6. Если вы не можете эвакуироваться, оставайтесь в автомобиле.
  7. Дышите через полотенце, носовой платок или любой другой материал, который может хоть немного фильтровать воздух.
  8. Постарайтесь установить связь с экстренными службами и сообщите им свое местоположение.
Важно
Что делать в случае теракта на ЗАЭС: в МВД подготовили инструкцию (инфографика)
Что делать в случае теракта на ЗАЭС: в МВД подготовили инструкцию (инфографика)

Лучшим решением в случае взрыва на ЗАЭС будет поиск безопасного укрытия, так как автомобиль не является полностью герметичным. Главное — соблюдать осторожность и не поддаваться панике.

Ранее Фокус сообщал, чем грозит авария на ЗАЭС и какие регионы в опасности.