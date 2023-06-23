Что нужно делать водителям в случае взрыва на ЗАЭС: пошаговая инструкция

Эксперты выделяют восемь главных правил, которые помогут водителям обезопасить себя в автомобиле. Украинцам нужно соблюдать осторожность и не поддаваться панике.

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МО Кирилл Буданов заявили о том, что россияне могут совершить теракт на Запорожской АЭС. Фокус расскажет, что нужно делать водителями в случае взрыва на ЗАЭС и как обезопасить себя в автомобиле.

К счастью, ученые изучили последствия ядерной катастрофы и разработали план действий на случай подобных терактов. Следует придерживаться установленных правил, чтобы защитить себя.

Владимир Зеленский заявил, что россияне могут совершить теракт на ЗАЭС Фото: delo.ua

Что нужно делать водителям в случае взрыва на ЗАЭС:

Держитесь подальше от зоны поражения. Закройте все окна и двери в автомобиле. По возможности, прикройте уши наушниками. Включите радио и придерживайтесь инструкций от официальных источников. Эвакуируйтесь только по безопасным маршрутам. Если вы не можете эвакуироваться, оставайтесь в автомобиле. Дышите через полотенце, носовой платок или любой другой материал, который может хоть немного фильтровать воздух. Постарайтесь установить связь с экстренными службами и сообщите им свое местоположение.

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Что делать в случае теракта на ЗАЭС: в МВД подготовили инструкцию (инфографика)

Лучшим решением в случае взрыва на ЗАЭС будет поиск безопасного укрытия, так как автомобиль не является полностью герметичным. Главное — соблюдать осторожность и не поддаваться панике.

Ранее Фокус сообщал, чем грозит авария на ЗАЭС и какие регионы в опасности.