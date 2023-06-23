Що потрібно робити водіям у випадку вибуху на ЗАЕС: покрокова інструкція
Експерти виділяють вісім головних правил, які допоможуть водіям захистити себе в автомобілі. Українцям потрібно бути обережними та не піддаватися паніці.
Президент України Володимир Зеленський і голова ГУР МО Кирило Буданов заявили про те, що росіяни можуть здійснити теракт на Запорізькій АЕС. Фокус розповість, що потрібно робити водіями в випадку вибуху на ЗАЕС і як захистити себе в автомобілі.
На щастя, вчені вивчили наслідки ядерної катастрофи та розробили план дій на випадок подібних терактів. Слід дотримуватися встановлених правил, щоб захистити себе.
Що потрібно робити водіям у разі вибуху на ЗАЕС:
- Тримайтеся якомога далі від зони ураження.
- Закрийте всі вікна та двері в автомобілі.
- За можливості, прикрийте вуха навушниками.
- Увімкніть радіо та дотримуйтеся інструкцій від офіційних джерел.
- Евакуюйтеся тільки безпечними маршрутами.
- Якщо ви не можете евакуюватися, залишайтеся в автомобілі.
- Дихайте через рушник, носовичок або будь-який інший матеріал, який може хоч трохи фільтрувати повітря.
- Постарайтеся встановити зв'язок з екстреними службами та повідомте їм своє місце розташування.
Найкращим рішенням у разі вибуху на ЗАЕС буде пошук безпечного укриття, адже автомобіль не є повністю герметичним. Головне — бути обережним та не піддаватися паніці.
Раніше Фокус повідомляв, чим загрожує аварія на ЗАЕС і які регіони в небезпеці.