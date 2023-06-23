Що потрібно робити водіям у випадку вибуху на ЗАЕС: покрокова інструкція

Експерти виділяють вісім головних правил, які допоможуть водіям захистити себе в автомобілі. Українцям потрібно бути обережними та не піддаватися паніці.

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Президент України Володимир Зеленський і голова ГУР МО Кирило Буданов заявили про те, що росіяни можуть здійснити теракт на Запорізькій АЕС. Фокус розповість, що потрібно робити водіями в випадку вибуху на ЗАЕС і як захистити себе в автомобілі.

На щастя, вчені вивчили наслідки ядерної катастрофи та розробили план дій на випадок подібних терактів. Слід дотримуватися встановлених правил, щоб захистити себе.

Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть здійснити теракт на ЗАЕС Фото: delo.ua

Що потрібно робити водіям у разі вибуху на ЗАЕС:

Тримайтеся якомога далі від зони ураження. Закрийте всі вікна та двері в автомобілі. За можливості, прикрийте вуха навушниками. Увімкніть радіо та дотримуйтеся інструкцій від офіційних джерел. Евакуюйтеся тільки безпечними маршрутами. Якщо ви не можете евакуюватися, залишайтеся в автомобілі. Дихайте через рушник, носовичок або будь-який інший матеріал, який може хоч трохи фільтрувати повітря. Постарайтеся встановити зв'язок з екстреними службами та повідомте їм своє місце розташування.

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Найкращим рішенням у разі вибуху на ЗАЕС буде пошук безпечного укриття, адже автомобіль не є повністю герметичним. Головне — бути обережним та не піддаватися паніці.

Раніше Фокус повідомляв, чим загрожує аварія на ЗАЕС і які регіони в небезпеці.