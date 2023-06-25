По цене Ланоса: Suzuki представили бюджетный седан за $4800 (фото)

Suzuki Tour H1 предлагает цифровую приборную панель, передние подушки безопасности, кондиционер и подстаканники. Под капотом установлен 1,0-литровый двигатель мощностью до 67 сил.

В Индии представили бюджетный седан Suzuki Tour H1. Автомобиль является базовой версией модели Alto K10 с неокрашенными бамперами и упрощенным оснащением. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Suzuki Tour H1 получил неокрашенные передний и задний бампера, а также компактные колесные диски без колпаков. Новинка доступна в трех цветах: серебристый, гранитный серый и арктический белый.

Suzuki Tour H1 является базовой версией модели Alto K10 Фото: Suzuki Maruti

Длина Suzuki Tour H1 даже меньше, чем у популярного трехдверного хэтчбека Fiat 500. Тем не менее седан предлагает четыре посадочных места.

Габариты Suzuki Tour H1:

длина — 3530 мм;

ширина — 1290 мм;

высота — 1475 мм;

колесная база — 2360 мм.

В интерьере нет сенсорного дисплея информационно-развлекательной системы как у Alto K10. При этом модель сохранила цифровую приборную панель, передние подушки безопасности, кондиционер и подстаканники.

В интерьере есть цифровая приборная панель Фото: Suzuki Maruti

Suzuki Tour H1 оснащен 1,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 67 л.с. и 89 Нм крутящего момента. Также доступна версия, работающая на сжатом природном газе, которая выдает мощность 57 л.с. и 82 Нм крутящего момента. Моторы работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Suzuki Tour H1 уже доступен для заказа в Индии. Начальная стоимость седана составляет 4 869 долларов.

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