Культовое американское авто 70-х более 30 лет простояло заброшенным в гараже (фото, видео)

Plymouth Road Runner в редкой версии 440 Six Pack оснащен огромным 7,2-литровым V8 на 390 л. с. Авто разгонялось до сотни за 6 с и развивало свыше 200 км/ч.

В США обнаружили заброшенный Plymouth Road Runner 1970 года. Знаменитый спортивный автомобиль не выезжал на дороги с 1991 года. Видео с находкой появилось на Youtube-канале Dead Dodge Garage.

Авто не ездило с 1991 года Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Road Runner активно использовался в драгрейсинге, однако к началу 90-х машина устарела и требовала ремонта. Ее поставили в гараж и забыли о ней.

Спорткар требует реставрации Фото: скриншот / YouTube

Спортивное авто нуждается в реставрации. На его кузове видны следы аварии, в которую Plymouth Road Runner попал во время гонки. Кроме того, машина полуразобрана, а глушитель слетел с креплений.

Тем не менее, спорткар комплектный и его реставрация не будет сложной. Оригинальный мотор снят с авто и сохранен, а под капотом установлен аналогичный V8. Road Runner восстановят, тем более, что модель довольно ценная.

Этот Plymouth Road Runner 1970 года относится к редкой заряженной версии 440 Six Pack – всего выпущено только 433 таких купе. Главная ее особенность – 7,2-литровый 390-сильный V8. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимал 6 с, а максимальная скорость превышала 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про идеально сохраненную Honda Civic 1992 года с пробегом всего 12 км.

Также мы писали, что в Украине заметили винтажный спорткар Jaguar 80-х в состоянии нового авто.