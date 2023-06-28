Немецкое качество: винтажный Mercedes 60-х завелся и поехал после 28 лет простоя (видео)

Mercedes 220 SE в свое время был звездой автошоу, но с 1995 года он не покидал гараж. Тем не менее автомобиль легко завелся и даже смог поехать.

В США вернули к жизни редкое купе Mercedes-Benz 220 SE 1965 года. Автомобиль простоял в гараже 28 лет. Видео с восстановлением авто появилось на Youtube-канале WD Detailing.

Автомобиль не выезжал на дороги с 1995 года Фото: скриншот / YouTube

Этот Mercedes S-Class в свое время был звездой автошоу – принимал участие в автосалоне в Нью-Йорке (по другой версии — в Чикаго). Машину активно эксплуатировали на протяжении 30 лет, но в 1995 году поставили на прикол в гараже.

Двигатель Mercedes без проблем завелся Фото: скриншот / YouTube

Состояние авто не самое лучшие – краска местами потрескалась, присутствуют и пятна ржавчины. Салон Mercedes 220 SE был частично разобран, но основные детали сохранились в багажнике и гараже.

Автомобиль оснащен инжекторной рядной шестеркой объемом 2,2 л и мощностью 120 л. с., а также 4-ступенчатой механической КПП. Он получил люк в крыше, а его салон отделан кожей.

Mercedes 220 SE отчистили и отмыли, а его салон собрали. Двигатель прошел обслуживание и после несложных манипуляций его без проблем завели. Мало того, автомобиль смог выехать из гаража без сторонней помощи. Теперь его отреставрируют до оригинального состояния.

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