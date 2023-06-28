Культовый Renault 90-х превратили в оригинальный электромобиль (фото)

Renault Twingo 1993 года доработан дизайнером Сабиной Марселис из Нидерландов. Хэтчбек получил электромотор, а его кузовные панели стали полупрозрачными.

Знаменитый Renault Twingo первого поколения стал основой для оригинального проекта. Миниатюрный городской автомобиль превратили в электрический концепт-кар с необычным дизайном. Об этом сообщает официальный сайт французской компании.

За основу взяли один из первых Renault Twingo 1993 года. Авто доработала известная дизайнер Сабина Марселис из Нидерландов – она превратила Twingo в своеобразный арт-объект.

Хэтбек получил электромотор Фото: Renault

Культовый хэтчбек остался узнаваемым, но все его кузовные панели новые и выполнены из полупрозрачного пластика. Оптика Renault Twingo стала светодиодной, а колеса закрыты специальными пластиковыми колпаками.

Салон Renault Twingo отделан ярко-красным пластиком. Очень необычно выглядит руль, напоминающий диск для метания. Показания приборов выведены на небольшой дисплей.

Руль напоминает диск для метания

Характеристики Renault Twingo не раскрывают. Известно лишь, что компактный хэтчбек получил небольшие мотор и батарею.

Примечательно, что и нынешнее поколение Renault Twingo получило электрическую версию. Такие электрокары даже доступны в Украине.

Также Фокус сообщал, что Renault вскоре выпустят на рынок спортивные электрокары премиум-класса.