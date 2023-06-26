Renault наводнят рынок спортивными электрокарами премиум-класса: первые подробности (фото)

В модельном ряду Renault Alpine появятся сразу 7 новых электромобилей. Среди них будут кроссоверы, купе и компактные модели С-класса.

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Renault Group активно взялись за развитие бренда Alpine. В ближайшие годы на рынке появится целое новое семейство моделей, причем все они будут электрическими. Об этом сообщается на официальном сайте французского автопроизводителя.

До 2030 года планируют презентовать сразу 7 моделей Renault Alpine. Электрокары показали на первом изображении и раскрыли подробности некоторых из них.

Первый электромобиль Alpine будет спортивной версией нового Renault 5 Фото: Renault

В частности, на тизере заметна заряженная версия будущего электромобиля Renault 5. Визуально она мало чем отличается от показанного недавно предсерийного концепт-кара Alpine A290_β.

За ним последуют электрический преемник спорткара Alpine A110 (его предложат как купе и кабриолет), компактный электрокроссовер С-класса и четырехместное туристическое купе А310. По предварительной информации, они смогут разгоняться до 100 км/ч за 4 с и проезжать 500 км без подзарядки.

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Кроме того, до 2030 года в линейке Alpine появятся два электрических купе-кроссовера. Электромобили Renault длиной около 5 м и массой в 2 тонны станут конкурентами Porsche Cayenne и Macan. Запас хода составит не менее 500 км. Их планируют продавать не только в Европе, но и в Северной Америке.

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