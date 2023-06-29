В Киеве замечен редкий заряженный Mercedes-Benz 2000-х (фото)

Mercedes C63 AMG W204 оснащен огромным 6,2-литровым V8 мощностью 457 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

В Киеве сфотографировали Mercedes-Benz C63 AMG 2009 года. Заряженный седан является редкостью в Украине. Снимки автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mercedes C63 AMG выпускали небольшими сериями. Главная изюминка заряженного варианта Mercedes C-Class W204 прячется под капотом. Спортивный седан оснащен огромным 6,2-литровым V8 мощностью 457 л. с.

Седан разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с Фото: Topcars UA

Для относительно небольшого (4,6 м) автомобиля это приличная мощность. С 7-ступенчатой автоматической КПП Mercedes C63 AMG разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Кроме того, доработаны подвеска, рулевое управлением и тормоза седана.

От стандартного Mercedes C-Class W204 заряженная версия узнается по более агрессивной передней части, аэродинамическому обвесу, расширенным крыльям и заднему спойлеру. Также предусмотрены 18-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные кресла и руль, а также улучшена отделка.

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