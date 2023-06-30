Возвращение к истокам: электромобиль Hummer получит военную версию (фото)

Военный электромобиль Hummer получит 1000-сильную установку и большую батарею, а его запас хода превысит 480 км. Внедорожник сможет перевозить до шести бойцов.

Электромобиль Hummer, как и его знаменитый предшественника, получит специальную военную версию. Разработка внедорожника уже ведется подразделением GM Defence и на официальном его сайте появились первые его фото.

Новый проект назвали EMCV (Electric Military Concept Vehicle – "Электрическое военное концептуальное транспортное средство"). Выяснилось, что разработка внедорожника ведется уже два года. Ранее стало известно, что американская армия активно тестировала электромобили GMC Hummer EV.

У GMC Hummer EV позаимствовали топовую 1000-сильную установку Фото: General Motors

Новый Hummer для армии не будет прямым наследником HMMWV (военной версии Hummer H1), его концепция несколько иная. Внедорожник более легкий и маневренный, а электрическая установка делает его приспособленным и для скрытного передвижения.

Военный электромобиль Hummer не имеет общих кузовных панелей с "гражданским" внедорожником, у него даже нет крыши и дверей. Зато он стал шестиместным – на первом и втором рядах установили по три кресла. Кроме того, появилось крепления для различных типов вооружений.

Электрическая установка GMC Hummer EV осталась без изменений: авто оснащено двумя моторами общей мощностью 1000 л. с. и батареей на 212 кВт∙ч.

Запас хода электрокара превысит 480 км Фото: General Motors

Запас хода не называют, но известно, что он превысит 480 км. Также рассматривается возможность установки 16-сильного дизель-генератора, вырабатывающего электроэнергию для моторов.

Электромобиль Hummer сможет двигаться боком и делать "танковый разворот" на месте. Кроме того, на военной версии отказались от пневмоподвески и установили усиленные амортизаторы и 37-дюймовые внедорожные шины. Бамперы авто скошены снизу для улучшения углов въезда и съезда.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали недорогого соперника Tesla с запасом хода 600 км.

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