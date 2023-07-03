Возвращение легенды: презентован новый шестиколесный Гелендваген (фото)

Шестиколесный Гелендваген получил портальные мосты и огромные шины, а его клиренс достигает 472 мм. Модель предлагают в двух вариантах по мощности.

В линейке Mercedes G-Class снова появились шестиколесные версии. Сразу две таких модификации создали в ателье Brabus. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Brabus XLP 800 6x6 Adventure Фото: brabus.com

В Brabus решили не ждать возможного появления шестиколесного варианта у нынешнего поколения Гелендвагена, а построили такие пикапы своими силами.

Салон отделан дорогой кожей и карбоном Фото: brabus.com

Специалисты Brabus удлинили и усилили раму Mercedes G-Class, добавили третью ось и грузовой кузов. Естественно, увеличен клиренс (до 472 мм), появились карбоновые расширители арок, лебедка, багажник на крыше, дополнительная оптика и внедорожная резина.

Brabus XLP 900 6x6 Superblack Фото: brabus.com

Тюнинг Гелендвагена не обошелся без фирменных портальных мостов и усиленной подвески. Салон отделан дорогой перфорированной кожей и карбоном.

Brabus XLP 800 6x6 Adventure оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 800 л. с. и 1000 Н∙м. С 9-ступенчатой автоматической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Цена пикапа начинается с 1,1 миллиона евро.

Стоимость внедорожника стартует с 1,1 млн евро Фото: brabus.com

Если этого мало, есть Brabus XLP 900 6x6 Superblack за 1,186 млн евро. Его 4,5-литровая восьмерка развивает 900 л. с. и 1250 Н∙м. Он стартует до 100 км/ч за 5,2 с.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes снимают с производства самую популярную версию Гелендвагена.

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