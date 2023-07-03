Названы самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до 20 лет (фото)
Эксперты изучили опыт эксплуатации около 25 тысяч владельцев семейных автомобилей с пробегом. Они составили рейтинг надежности 20 моделей в возрасте от 6 до 20 лет.
Британские эксперты назвали самые ненадежные семейные автомобили с пробегом в возрасте до 20 лет. Эти модели ломаются чаще остальных. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Эксперты совместно со страховой компанией MotorEasy провели масштабное исследование. Владельцы семейных автомобилей рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих моделей.
Каждый автомобиль получил свой рейтинг надежности по шкале до 100%. В нем учитывались только те поломки, которые возникали за последние 24 месяца эксплуатации.
ТОП-20 самых надежных семейных автомобилей в возрасте до 20 лет:
20. Toyota Corolla
Рейтинг надежности: 85,8%
Годы выпуска: 2002 — 2007
Toyota прославилась благодаря созданию надежных автомобилей, но у Toyota Corolla девятого поколения было сразу несколько серьезных проблем. Чаще всего у этой модели выходят из строя коробка передач и сцепление.
18. Citroen C4
Рейтинг надежности: 85,3%
Годы выпуска: 2010 — 2018
Французский хэтчбек Citroen C4 редко ломается, но ремонт этой модели может потребовать больших вложений. Некоторые владельцы этого авто платили за устранение поломок более 1500 долларов.
18. Audi A3 (дизель)
Рейтинг надежности: 85,3%
Годы выпуска: 2013 — 2020
Дизельная версия Audi A3 не является надежнее бензиновой модификации, но ее ремонт занимает меньше времени. Чаще всего выходят из строя кондиционер и двигатель.
17. Audi A3 (бензин)
Рейтинг надежности: 84,2%
Годы выпуска: 2013 — 2020
Бензиновая Audi A3 страдает от проблем с электроникой и двигателем. В некоторых случаях ремонт занимал около недели.
16. Opel/Vauxhall Astra (дизель)
Рейтинг надежности: 79,3%
Годы выпуска: 2009 — 2015
У 29% владельцев дизельной Opel Astra случались поломки во время эксплуатации. Также эти автомобили ремонтируются значительно быстрее бензиновой версии модели.
15. Mazda 3 (дизель)
Рейтинг надежности: 79,0%
Годы выпуска: 2014 — 2019
Дизельная Mazda 3 чаще выходит из строя, чем бензиновая версия модели. Около 25% владельцев таких авто сталкивались с поломками.
14. Ford Focus (бензин)
Рейтинг надежности: 78,6%
Годы выпуска: 2011 — 2018
Бензиновый Ford Focus оказался надежнее дизельной версии модели. Только у 25% автомобилей случались поломки.
13. Volkswagen Golf (дизель)
Рейтинг надежности: 77,7%
Годы выпуска: 2013 — 2020
Ремонт дизельных Volkswagen Golf обходится дешевле, чем бензиновой версии авто. Чаще всего поломки связаны с кузовом и двигателем.
11. Renault Megane
Рейтинг надежности: 77,0%
Годы выпуска: 2008 — 2016
Около 39% владельцев Renault Megane сообщили о поломках. Самой распространенной проблемой является кузов и топливная система.
11. Volvo V40 (дизель)
Рейтинг надежности: 77,0%
Годы выпуска: 2012 — 2019
Дизельный хэтчбек Volvo V40 страдает от проблем с подвеской и электроникой. Около 27% владельцев модели сообщили о поломках.
10. Volkswagen Golf (бензин)
Рейтинг надежности: 76,4%
Годы выпуска: 2013 — 2020
Бензиновый Volkswagen Golf хоть и надежнее дизельной модификации, но его ремонт обходится дороже. Чаще всего из строя выходят кондиционер, двигатель и подвеска.
9. Ford Focus (дизель)
Рейтинг надежности: 75,2%
Годы выпуска: 2011 — 2018
Дизельный Ford Focus часто выходит из строя. У 36% автомобилей были обнаружены неисправности, связанные с кузовом, топливной системой и двигателем.
8. Peugeot 308 (дизель)
Рейтинг надежности: 72,5%
Годы выпуска: 2013 — 2021
Дизельный Peugeot 308 страдает от проблем с двигателем и электроникой. У 44% автомобилей были обнаружены неисправности.
7. Ford Focus (бензин)
Рейтинг надежности: 72,3%
Годы выпуска: 2004 — 2011
У бензинового Ford Focus есть проблемы, связанные с двигателем и подвеской. Также из строя часто выходят аккумулятор и электроника.
6. Audi A3
Рейтинг надежности: 71,4%
Годы выпуска: 2003 — 2013
Около 39% владельцев Audi A3 сообщили о поломках. Подвеска и электроника стали самыми распространенными проблемами модели.
5. Skoda Octavia (бензин)
Рейтинг надежности: 71,4%
Годы выпуска: 2004 — 2013
Бензиновая Skoda Octavia оказалась немного надежнее дизельной версии модели. Тем не менее около 47% владельцев этих авто сообщили о неисправностях.
4. Skoda Octavia (дизель)
Рейтинг надежности: 69,5%
Годы выпуска: 2004 — 2013
Дизельная Skoda Octavia чаще выходит из строя, чем бензиновая модификация. Самыми распространенными проблемами модели являются электроника и двигатель.
3. Volkswagen Golf
Рейтинг надежности: 68,1%
Годы выпуска: 2009 — 2013
Volkswagen Golf шестого поколения страдает от проблем с электроникой и подвеской. Около 37% владельцев модели сообщили о поломках.
2. Volkswagen Golf (дизель)
Рейтинг надежности: 66,1%
Годы выпуска: 2003 — 2009
Дизельный Volkswagen Golf пятого поколения страдает от множества проблем с надежностью. Чаще всего из строя выходит подвеска.
1. Opel/Vauxhall Astra (бензин)
Рейтинг надежности: 66,1%
Годы выпуска: 2009 — 2015
Opel Astra с бензиновым двигателем страдает от проблем с тормозами и электроникой. Ситуацию немного исправляет то, что ремонт часто обходится недорого.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные кроссоверы с пробегом во всех классах в возрасте до десяти лет.