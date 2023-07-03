Названы самые ненадежные семейные автомобили в возрасте до 20 лет (фото)

Эксперты изучили опыт эксплуатации около 25 тысяч владельцев семейных автомобилей с пробегом. Они составили рейтинг надежности 20 моделей в возрасте от 6 до 20 лет.

Британские эксперты назвали самые ненадежные семейные автомобили с пробегом в возрасте до 20 лет. Эти модели ломаются чаще остальных. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Эксперты совместно со страховой компанией MotorEasy провели масштабное исследование. Владельцы семейных автомобилей рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих моделей.

Каждый автомобиль получил свой рейтинг надежности по шкале до 100%. В нем учитывались только те поломки, которые возникали за последние 24 месяца эксплуатации.

ТОП-20 самых надежных семейных автомобилей в возрасте до 20 лет:

20. Toyota Corolla

Toyota Corolla страдает от проблем с коробкой передач и сцеплением Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 85,8%

Годы выпуска: 2002 — 2007

Toyota прославилась благодаря созданию надежных автомобилей, но у Toyota Corolla девятого поколения было сразу несколько серьезных проблем. Чаще всего у этой модели выходят из строя коробка передач и сцепление.

18. Citroen C4

Citroen C4 огорчает высокой стоимостью ремонта Фото: Citroen

Рейтинг надежности: 85,3%

Годы выпуска: 2010 — 2018

Французский хэтчбек Citroen C4 редко ломается, но ремонт этой модели может потребовать больших вложений. Некоторые владельцы этого авто платили за устранение поломок более 1500 долларов.

18. Audi A3 (дизель)

Дизельная Audi A3 дешевле в обслуживании бензиновой версии модели Фото: Audi

Рейтинг надежности: 85,3%

Годы выпуска: 2013 — 2020

Дизельная версия Audi A3 не является надежнее бензиновой модификации, но ее ремонт занимает меньше времени. Чаще всего выходят из строя кондиционер и двигатель.

17. Audi A3 (бензин)

Бензиновую Audi A3 дороже ремонтировать, чем модель с дизельным двигателем Фото: Audi

Рейтинг надежности: 84,2%

Годы выпуска: 2013 — 2020

Бензиновая Audi A3 страдает от проблем с электроникой и двигателем. В некоторых случаях ремонт занимал около недели.

16. Opel/Vauxhall Astra (дизель)

Дизельные Opel Astra ремонтируются быстрее бензиновой версии Фото: Opel

Рейтинг надежности: 79,3%

Годы выпуска: 2009 — 2015

У 29% владельцев дизельной Opel Astra случались поломки во время эксплуатации. Также эти автомобили ремонтируются значительно быстрее бензиновой версии модели.

15. Mazda 3 (дизель)

Дизельная Mazda 3 часто ломается Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 79,0%

Годы выпуска: 2014 — 2019

Дизельная Mazda 3 чаще выходит из строя, чем бензиновая версия модели. Около 25% владельцев таких авто сталкивались с поломками.

14. Ford Focus (бензин)

У бензинового Ford Focus меньше проблем, чем у дизельной версии модели Фото: Ford

Рейтинг надежности: 78,6%

Годы выпуска: 2011 — 2018

Бензиновый Ford Focus оказался надежнее дизельной версии модели. Только у 25% автомобилей случались поломки.

13. Volkswagen Golf (дизель)

Дизельный Volkswagen Golf дешевле в обслуживании бензиновой версии модели Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 77,7%

Годы выпуска: 2013 — 2020

Ремонт дизельных Volkswagen Golf обходится дешевле, чем бензиновой версии авто. Чаще всего поломки связаны с кузовом и двигателем.

11. Renault Megane

Renault Megane страдает от проблем с кузовом и топливной системой Фото: Renault

Рейтинг надежности: 77,0%

Годы выпуска: 2008 — 2016

Около 39% владельцев Renault Megane сообщили о поломках. Самой распространенной проблемой является кузов и топливная система.

11. Volvo V40 (дизель)

Volvo V40 редко сталкивается с поломками Фото: Volvo

Рейтинг надежности: 77,0%

Годы выпуска: 2012 — 2019

Дизельный хэтчбек Volvo V40 страдает от проблем с подвеской и электроникой. Около 27% владельцев модели сообщили о поломках.

10. Volkswagen Golf (бензин)

Бензиновый Volkswagen Golf дорогой в обслуживании Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 76,4%

Годы выпуска: 2013 — 2020

Бензиновый Volkswagen Golf хоть и надежнее дизельной модификации, но его ремонт обходится дороже. Чаще всего из строя выходят кондиционер, двигатель и подвеска.

9. Ford Focus (дизель)

У дизельного Ford Focus есть несколько серьезных недостатков Фото: Ford

Рейтинг надежности: 75,2%

Годы выпуска: 2011 — 2018

Дизельный Ford Focus часто выходит из строя. У 36% автомобилей были обнаружены неисправности, связанные с кузовом, топливной системой и двигателем.

8. Peugeot 308 (дизель)

У 44% дизельных Peugeot 308 случались поломки Фото: Peugeot

Рейтинг надежности: 72,5%

Годы выпуска: 2013 — 2021

Дизельный Peugeot 308 страдает от проблем с двигателем и электроникой. У 44% автомобилей были обнаружены неисправности.

7. Ford Focus (бензин)

Бензиновый Ford Focus страдает от проблем с двигателем и подвеской Фото: Ford

Рейтинг надежности: 72,3%

Годы выпуска: 2004 — 2011

У бензинового Ford Focus есть проблемы, связанные с двигателем и подвеской. Также из строя часто выходят аккумулятор и электроника.

6. Audi A3

У Audi A3 есть проблемы с подвеской и электроникой Фото: Audi

Рейтинг надежности: 71,4%

Годы выпуска: 2003 — 2013

Около 39% владельцев Audi A3 сообщили о поломках. Подвеска и электроника стали самыми распространенными проблемами модели.

5. Skoda Octavia (бензин)

Бензиновая Skoda Octavia надежнее дизельной версии модели Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 71,4%

Годы выпуска: 2004 — 2013

Бензиновая Skoda Octavia оказалась немного надежнее дизельной версии модели. Тем не менее около 47% владельцев этих авто сообщили о неисправностях.

4. Skoda Octavia (дизель)

Дизельная Skoda Octavia часто ломается Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 69,5%

Годы выпуска: 2004 — 2013

Дизельная Skoda Octavia чаще выходит из строя, чем бензиновая модификация. Самыми распространенными проблемами модели являются электроника и двигатель.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf страдает от проблем с электроникой и подвеской Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 68,1%

Годы выпуска: 2009 — 2013

Volkswagen Golf шестого поколения страдает от проблем с электроникой и подвеской. Около 37% владельцев модели сообщили о поломках.

2. Volkswagen Golf (дизель)

Дизельный Volkswagen Golf имеет проблемы с подвеской Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 66,1%

Годы выпуска: 2003 — 2009

Дизельный Volkswagen Golf пятого поколения страдает от множества проблем с надежностью. Чаще всего из строя выходит подвеска.

1. Opel/Vauxhall Astra (бензин)

Бензиновую Opel Astra признали самым ненадежным семейным автомобилем Фото: Opel

Рейтинг надежности: 66,1%

Годы выпуска: 2009 — 2015

Opel Astra с бензиновым двигателем страдает от проблем с тормозами и электроникой. Ситуацию немного исправляет то, что ремонт часто обходится недорого.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные кроссоверы с пробегом во всех классах в возрасте до десяти лет.