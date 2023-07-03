Неприметный раритет: в Киеве заметили уникальный заряженный Mercedes 190 (фото)

Заряженный Mercedes 190 E 2.5-16 оснащен 200-сильным мотором от Cosworth. Редкий спортивный седан способен развить 235 км/ч.

В Киеве сфотографировали очень редкий Mercedes-Benz 190 E 2.5-16. Это единственный такой спортивный седан в Украине. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Всего выпущено только 5743 заряженных Mercedes 190 E 2.5-16. До наших дней в хорошем состоянии дошли единицы таких авто.

Седан узнается по обвесу и антикрыло Фото: Topcars UA

Главная особенность спортивной версии Mercedes 190 E – 2,5-литровая четверка, созданная специалистами британской компании Cosworth, разрабатывающей двигатели для болидов "Формулы-1".

Этот мотор выдает 200 л. с. и 233 Нм. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч за 7,5 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч.

У Mercedes 190 E 2.5-16 также доработаны подвеска и тормоза. От стандартного седана этот вариант отличается скромным обвесом и небольшим задним антикрылом. Конкретно этот автомобиль получил еще и особые легкосплавные диски от AMG.

Автомобиль получил диски от AMG Фото: Topcars UA

Примечательно, что это не самый быстрый и редкий Mercedes 190. Существует также версия Evolution: таких седанов выпустили всего 1000 и нередко их продают за 250-500 тысяч долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели сверхмощный заряженный Mercedes-Benz 2000-х.

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