Mitsubishi показали новый бюджетный кроссовер со стильным дизайном (видео)

Новый кроссовер имеет дорожный просвет 222 мм и четыре режима езды. В Mitsubishi подтвердили, что новинка получит современно оснащение и аудиосистему Yamaha.

Mitsubishi готовят новый компактный кроссовер для рынка Индонезии. Модель является развитием концепт-кара XFC, который был показан в 2022 году. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Новый кроссовер Mitsubishi получит стильный дизайн в фирменном стиле бренда. Спереди появится раздельная оптика с дневными ходовыми огнями в виде полос.

Передняя оптика разделена на две части Фото: Скриншот

Сзади установят большие фонари, которые будут похожи на передние фары. Большая часть внешности кроссовера все еще остается загадкой.

Сзади появятся большие фонари Фото: Скриншот

В первом официальном тизере демонстрируются некоторые особенности кроссовера. Известно, что новинка получит современную информационно-развлекательную систему с большим дисплеем и аудиосистему Yamaha.

В Mitsubishi подтвердили, что дорожный просвет кроссовера составит 222 мм. Модель будет иметь четыре режима вождения: "Стандартный", "Гравий", "Мокрая дорога" и "Грязь".

Вероятнее всего, новый кроссовер не получит электрическую версию. Ожидается, что новинку оснастят экономными бензиновыми двигателями небольшой мощности.

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