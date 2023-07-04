В Украине появился новейший электрокроссовер Audi с запасом хода 600 км (фото)

Электрокроссовер Audi Q8 Sportback e-tron оснащен двумя моторами общей мощностью 408 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с и может проехать 600 км без подзарядки.

В Киеве заметили новый Audi Q8 Sportback e-tron. Купеобразный электрический кроссовер только недавно появился на украинском рынке и стоит от 2,3 миллионов гривен. Фото электрокара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль являет собой глубоко модернизированную версию флагманского Audi Sportback e-tron. При обновлении модель не только переименовали, но и изменили ей радиаторную решетку, оптику и бамперы, а также улучшили аэродинамику. В салоне заменили руль и улучшили отделку.

Электрокроссовер Audi Q8 Sportback e-tron в Украине пока предложен в двух полноприводных версиях – на 340 и 408 л. с. На фото попал более мощный вариант, который стоит от 2,75 млн гривен. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Позже также должен появиться 496-сильный кроссовер Audi SQ8 Sportback e-tron.

Электромобиль Audi Q8 Sportback e-tron получил батарею емкостью 104 кВт∙ч, а его запас хода составляет 600 км. Оснащение кроссовера включает пневмоподвеску.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появился дешевый китайский электромобиль за 13 900 долларов.

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