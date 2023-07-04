Альтернатива электромобилям: Toyota и GAC разрабатывают двигатель на аммиаке

GAC планируют начать оснащать свои автомобили подобными двигателями уже в ближайшие несколько лет. Инженеры считают, что такие авто могут составить конкуренцию электромобилями и моделям на водороде.

Китайский автопроизводитель GAC представил прототип двигателя, работающего на жидком аммиаке. Он создан совместно с компанией Toyota. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Инновационный двигатель черпает вдохновение из морской и транспортной промышленности. Инженеры считают, что аммиак может стать альтернативой дизельному топливу, а также электротяге и водороду.

В GAC отметили, что их 2,0-литровый двигатель мощностью 161 л.с. вырабатывает на 90% меньше вредных выбросов по сравнению с неэтилированным бензином. Это первый подобный двигатель, который предлагается для легкового автомобиля.

В GAC заявили, что им удалось решить проблемы с избыточным выбросом азота и увеличением давления сгорания по сравнению с бензиновыми двигателями. Инженеры возлагают большие надежны на эту разработку.

Аммиак является высокотоксичным веществом, но его горючий характер может пригодиться в транспортной отрасли. Он обладает примерно половиной плотности энергии бензина, но при сгорании не выделяет углерод.

Ранее Фокус сообщал, что линейку Toyota Hilux впервые пополнит гибридная модификация.