Звезда 2000-х: в Киеве заметили редкий и эксклюзивный суперкар Lamborghini (фото)

Всего выпущено немногим более 3000 Lamborghini Murcielago LP640. Суперкар был одним из самых быстрых авто своего времени.

В Киеве сфотографировали раритетное купе Lamborghini Murcielago LP640. Таких экзотических суперкаров в Украине зарегистрировано всего несколько. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Суперкар Lamborghini является настоящей редкостью – всего с 2006 по 2010 годы собрано лишь 3084 купе и кабриолетов Murcielago LP640. Это был обновленный и улучшенный вариант модели, выпускавшейся с 2001 года.

К слову, Lamborghini Murcielago – первая модель марки, созданная совместно со специалистами Audi. Новым такое авто стоило свыше 300 000 долларов.

Цифровое обозначение в названии суперкара указывает на увеличенную до 640 л. с. мощность 6,5-литрового V12. Lamborghini Murcielago LP640 был одним из самых быстрых серийных авто своего времени. Полноприводное купе разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает 340 км/ч.

Суперкар Lamborghini Murcielago LP640 оснащен 6-ступенчатой роботизированной КПП и полным приводом. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза.

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