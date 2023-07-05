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Британцы назвали лучшие подержанные кабриолеты в возрасте до 8 лет (фото)

Фото: Mazda | Mazda MX-5 обладает отточенной управляемостью и стильным дизайном

В рейтинг вошли 10 подержанных кабриолетов, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эти модели идеально подходят для летних поездок "с ветерком".

Британские эксперты назвали лучшие современные кабриолеты с пробегом. Они выделили 10 моделей в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Кабриолеты являются довольно нишевым сегментом и не так популярны как кроссоверы. Несмотря на это есть множество людей, которым нравятся автомобили со складной крышей.

Эксперты испытали десятки кабриолетов с пробегом. Они выделили 10 лучших моделей, а также рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.

ТОП-10 лучших кабриолетов с пробегом в возрасте до 8 лет:

10. BMW 4 Series Convertible

BMW 4 Series Convertible достаточно приятный в управлении
Фото: BMW

Эксперты похвалили кабриолет BMW 4 Series за приятное управление и комфортную подвеску. Также модель предлагает удобную информационно развлекательную систему.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • комфортная подвеска;
  • жесткая складная крыша.

Минусы:

  • маленький багажник;
  • не такое приятное управление, как у купе;
  • мало места на заднем ряду сидений.

9. Jaguar F-Type Convertible

Jaguar F-Type Convertible имеет спортивный характер
Фото: Jaguar

Jaguar F-Type привлекает внимание своим стильным дизайном и спортивным характером. На выбор доступны несколько двигателей, которые сильно влияют на поведение авто.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • стильный дизайн;
  • приятное управление.

Минусы:

  • маленький багажник;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • дорогое обслуживание.

8. BMW 2 Series Convertible

BMW 2 Series Convertible предлагает приятное управление
Фото: BMW

Более компактный BMW 2 Series еще более приятный в управлении, чем 4 Series. В этом заслуга более низкого веса и уменьшенных габаритах.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • комфортная подвеска;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • низкое качество интерьера;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • неприятное управление.

7. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet комфортнее своих конкурентов
Фото: Mercedes-Benz

Кабриолет Mercedes-Benz E-Class отлично подходит для водителей, которые ценят комфорт. Также радует наличие инновационной системы, которая обдувает шею теплым воздухом во время поездки.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • продуманная аэродинамика;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • неприятное управление;
  • мало места на заднем ряду сидений.

6. Mini Convertible

Mini Convertible обладает практичным интерьером
Фото: MINI

Стильный и практичный кабриолет Mini Convertible имеет множество преимуществ. В частности, радует высокое качество сборки и приятное управление.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • практичный интерьер;
  • высокое качество сборки.

Минусы:

  • маленький багажник;
  • плохой обзор сзади;
  • мало места на заднем ряду сидений.

5. BMW Z4

BMW Z4 обладает комфортной подвеской
Фото: BMW

В отличие от BMW 4 Series, модель Z4 изначально создавалась в версии с открытым верхом. Это позволило сделать модель достаточно жесткой и комфортной.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • комфортная подвеска;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • базовые двигатели слишком маломощные;
  • неприятное управление;
  • плохие тормоза.

4. Porsche Boxster

Porsche Boxster ощущается в управлении как настоящий суперкар
Фото: Porsche

Porsche Boxster обладает повадками флагманской модели 911, но доступен по более низкой цене. Эксперты заявили, что это один из лучших спортивных автомобилей с открытым верхом.

Плюсы:

  • отточенная управляемость;
  • комфортная подвеска;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • высокий расход топлива.

3. Audi A3 Cabriolet

Audi A3 Cabriolet имеет множество преимуществ
Фото: Audi

Кабриолет Audi A3 приятно удивил британских экспертов, но его высокая стоимость не позволила занять более высокое место. Модель обладает высоким уровнем практичности и приятной управляемостью.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • отточенная управляемость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • АКПП иногда работает нестабильно.

2. Audi TT Roadster

Audi TT Roadster обладает более спортивным характером, чем A3 Cabriolet
Фото: Audi

Более спортивный Audi TT радует приятным управлением и отличной динамикой. Также модель привлекает стильным дизайном.

Плюсы:

  • приятный интерьер;
  • отточенная управляемость;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • плохая шумоизоляция;
  • высокая стоимость.

1. Mazda MX-5

Эксперты признали Mazda MX-5 лучшим авто с открытым верхом
Фото: Mazda

Если наличие второго ряда сидений не является важным фактором, то Mazda MX-5 является фаворитом. Этот родстер обладает отточенной управляемостью и стильным дизайном.

Плюсы:

  • отточенная управляемость;
  • отличная динамика;
  • низкая стоимость обслуживания.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • маленький багажник;
  • мало регулировок для сидений.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали лучшие минивэны с пробегом в возрасте до пяти лет.